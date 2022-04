Forecasting Love And Weather Épisode 17 Date de sortie – Nombre total d’épisodes, regarder en ligne

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la prochaine date de sortie de l’épisode 17 de Forecasting Love And Weather, car cette émission de K-Drama a acquis une grande popularité auprès de son public en peu de temps. Maintenant, ils se demandent tous quand auront-ils le prochain épisode à regarder cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous découvrirez la dernière date de sortie de l’épisode 17 de Forecasting Love And Weather dans divers pays, ses spoilers, où regarder cette nouvelle émission en ligne, combien d’épisodes obtiendrez-vous cette saison, ainsi que d’autres informations dont vous avez besoin pour le savoir. Jetons un coup d’œil à ce guide pour connaître sans plus tarder la date de sortie du prochain épisode de ce KDrama.

Forecasting Love And Weather est une émission dramatique coréenne en cours qui a acquis sa popularité dans le monde entier. Cette émission raconte l’histoire d’amour joyeuse de personnes qui travaillent à l’administration météorologique coréenne et qui se cassent, tombent et se relèvent, ainsi que leur vie quotidienne ensemble au bureau.

Cha Young-hoon est le directeur de ce spectacle alors qu’il met en vedette Park Min-young, Song Kang, Yoon Park et Yura. Le premier épisode de cette émission est sorti le 12 février 2022 et, en peu de temps, il a réussi à attirer de nombreux fans à travers le monde.

Voici le synopsis de cette émission. « Au sein d’un service météorologique national, l’amour s’avère tout aussi difficile à prévoir que la pluie ou le beau temps pour un prévisionniste diligent et son collègue à l’esprit libre. »

Prévision de la date de sortie de l’épisode 17 de l’amour et de la météo

Les nouveaux épisodes de cette émission sont diffusés tous les samedis et dimanches. L’épisode 15 est sorti le 2 avril 2022, tandis que le seizième épisode sortira le 3 avril 2022. Il est maintenant temps de discuter de la prochaine date de sortie de l’épisode 17 de Forecasting Love And Weather. Si nous parlons de la prochaine date de sortie de Forecasting Love And Weather Episode 17, il est peu probable que cela se produise.

Combien d’épisodes y aura-t-il dans Forecasting Love And Weather ?

On s’attend à ce que la première saison de cette émission ne contienne que 16 épisodes. Pour cette raison, vous n’obtenez pas la date de sortie du dix-septième épisode de cette série télévisée.

Où regarder les prévisions d’amour et de météo ?

La plateforme de streaming originale pour cette émission est JTBC en Corée du Sud. Vous pouvez également regarder cette émission dans le monde entier sur Netflix. Vous pourrez regarder cette émission sur Netflix gratuitement si vous avez un abonnement actif à Netflix.

Liste de tous les épisodes de prévisions d’amour et de météo

Voici la liste de tous les épisodes de la saison en cours de cette émission. Les noms des épisodes restants seront ajoutés à la liste une fois qu’ils seront officiellement révélés.

« Signal » « Température raisonnable » « Entre les saisons » « Visibilité » « Fortes pluies localisées » « Phénomène d’îlot de chaleur » « Avertissement d’ozone » « Indice d’inconfort » « Changma sec (saison des pluies) » « Nuit Tropicale » « 1°C » « Zone de variation » « Scénario 1, 2, 3 » « Anticyclone »

Conclusion

En conclusion, nous espérons que vous avez toutes les informations concernant la prochaine date de sortie de l’épisode 17 de Forecasting Love And Weather, la plateforme de streaming pour ce KDrama, ses spoilers, le nombre total d’épisodes et bien plus encore. Alors, attendez la semaine prochaine pour avoir ce nouvel épisode. Si vous avez des questions liées à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous sommes là pour vous aider à résoudre toutes vos questions et doutes.

