Ford présente les panneaux électroniques dans Transit et Transit Custom

Texte: Carlos Moura

Date: 12 mars 2021

Pour améliorer les conditions de sécurité des équipes de travail dans les environnements à faible visibilité, Ford a développé des panneaux électroniques rétroréfléchissants pour les modèles Transit et Transit Custom, en utilisant une technologie déjà utilisée dans les cockpits d’avions et les équipements militaires.

Ford a développé de nouveaux panneaux réflecteurs électroniques haute visibilité pour les modèles Transit et Transit Custom, offrant de meilleures conditions de sécurité aux employés qui doivent travailler dans des environnements dangereux.

Ces panneaux peuvent être utiles dans des conditions de visibilité réduite pour les équipes d’assistance routière, pour leur réparation ou pour l’entretien des fournitures de services telles que le gaz, l’eau, l’électricité ou les télécommunications. La technologie est déjà disponible au Royaume-Uni en appuyant sur un bouton situé derrière le siège du conducteur.

Selon Ford, les panneaux rétroréfléchissants peuvent être une aide utile les nuits d’hiver, mais ces matériaux dépendent de l’éclairage des phares des autres véhicules et peuvent devenir moins efficaces à l’approche, à la fin de la description d’une courbe.

Les ingénieurs de Ford ont développé des panneaux électroniques de haute visibilité qui ne dépendent pas de sources lumineuses externes pour devenir clairs. La marque a utilisé une technologie déjà utilisée dans les cockpits d’avions et sur les écrans d’équipements médicaux et militaires, qui permet l’illumination des listes rouges par l’électricité qui passe à travers une fine couche de gaz phosphore.

Solution déjà testée au Royaume-Uni

Cette solution a été testée au Royaume-Uni en collaboration avec le Northumbrian Water Group, permettant le suivi de son efficacité en conditions réelles d’utilisation par les ingénieurs Ford, évaluant les avantages de ces panneaux électroniques rétroréfléchissants qui s’allument, même lorsque les conducteurs de l’autre les véhicules fonctionnent, oubliez d’allumer les lumières.

LIRE TROP

Ford a développé un système de sécurité pour les publicités connectées

La technologie est déjà disponible sur les modèles Ford Transit et Transit Custom au Royaume-Uni. Son fonctionnement est simple et pratique: le conducteur n’a plus qu’à appuyer sur un bouton situé derrière son siège pour connecter les nouveaux panneaux électroniques haute visibilité. Ford a l’intention d’étendre cette technologie à d’autres marchés européens.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂