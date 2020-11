Ford présente de nouvelles mises à jour de la gamme Transit Connect

Ford a introduit quelques optimisations dans la gamme Transit Connect, ce qui lui a permis d’augmenter la capacité de charge sur certaines versions et d’améliorer l’efficacité du moteur diesel de 1,5 litre, maintenant également prêt à accepter le carburant HVO.

La gamme de publicités compactes Transit Connect de Ford a été améliorée pour inclure un moteur diesel de 1,5 litre plus efficace et une plus grande capacité de charge, qui peut atteindre, dans certaines versions, jusqu’à près d’une tonne.

Selon Ford, l’amélioration de l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de dioxyde de carbone aideront les exploitants à réduire les coûts de carburant, ainsi que leur empreinte carbone.

La version la plus vendue de la gamme Transit Connect – L1 Trend – avec moteur diesel 1.5 EcoBlue offre une consommation moyenne de 5,1 l / 100 km en cycle WLTP et des émissions de 134 g / km.

Cette hélice est proposée dans des niveaux de puissance de 75 ch à 120 ch, associée à une boîte manuelle à six rapports. Afin d’optimiser la consommation de carburant, des pneus à faible résistance au roulement sont désormais disponibles.

Nouveau poids brut de 2501 kg

Ford Transit Connect offre un poids brut allant jusqu’à 2501 kg, permettant d’augmenter la capacité de charge à 982 kg (79 kg de plus qu’auparavant), offrant une amélioration de la productivité des opérateurs qui doivent transporter des charges plus lourdes.

L’augmentation de la capacité de charge a été obtenue, entre autres mesures, avec le remplacement du siège double du compagnon par un siège individuel, qui continue d’être proposé dans les versions à tare plus élevée.

La version de 2501 kg de poids brut et de 982 kg de capacité de charge du Transit Connect peut être combinée avec des moteurs de 100 ch ou 120 ch avec une boîte manuelle à six vitesses ou une automatique à huit vitesses.

Le moteur 1.5 EcoBlue est également prêt à accepter le carburant HVO (huile végétale hydrogénée), suite aux conclusions d’un programme d’essais intensifs pour garantir que les performances et la fiabilité ne sont pas compromises.

La gamme Transit Connect est désormais commercialisée dans certains pays de l’Union européenne au niveau d’équipement Limited, qui comprend des jantes en alliage de 16 pouces, des coques de rétroviseurs couleur carrosserie et des poignées de porte. Dans l’habitacle, les sièges chauffants, les capteurs de lumière et de pluie se démarquent.

