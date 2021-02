Ford passera au tout électrique en Europe d’ici 2030 et transformera l’usine allemande en base de production de véhicules électriques

18 févr.2021 11:22:42 IST

Ford s’engage à convertir toute sa gamme de véhicules de tourisme en Europe à l’énergie électrique d’ici 2030, ce qui n’est que le dernier signe des changements technologiques sismiques qui balaient l’industrie automobile. Ford dépensera 1 milliard de dollars pour réorganiser son usine de Cologne, en Allemagne et en faire une base de production de voitures à batterie utilisant le cadre mécanique de Volkswagen, a déclaré Stuart Rowley, président de Ford Europe, lors d’une conférence de presse en ligne mercredi. La nouvelle voiture électrique devrait arriver sur le marché à la mi-2023, et pourrait être suivie par une deuxième dans le futur.

L’annonce intervient juste un mois après que son rival américain General Motors ait déclaré que toute sa flotte mondiale serait en grande partie électrique d’ici 2035. Rompant avec plus d’un siècle de production de moteurs à combustion interne, GM a réorganisé son logo d’entreprise à la ressemblance d’une prise électrique.

La rapidité de la transformation chez GM et Ford souligne une révolution dans le secteur automobile, poussée par les régulateurs cherchant à limiter les émissions. Les constructeurs automobiles s’orientent simultanément vers les technologies numériques telles que les applications pour smartphones et les systèmes avancés d’aide à la conduite, avec pour objectif ultime des véhicules entièrement autonomes.

L’accord avec Volkswagen annoncé mercredi permet à Ford de profiter de l’investissement massif de VW dans les voitures électriques. Le cadre Volkswagen utilise des fondements mécaniques standard tels que la batterie, la suspension, les roues et les essieux qui peuvent être ajustés pour fabriquer différents modèles de véhicules. Volkswagen utilise déjà le cadre dans son véhicule utilitaire sport compact ID.3 et ID.4.

Ford prévoit que les deux tiers de ses ventes de véhicules utilitaires européens seront des hybrides électriques ou rechargeables d’ici 2030.

«Nous allons tout dans les véhicules électriques», a déclaré Rowley.

Les constructeurs automobiles européens doivent vendre plus d’électricité pour respecter de nouvelles limites moins élevées d’émissions de dioxyde de carbone, le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. La nouvelle limite, qui est entrée en vigueur en début d’année, s’inscrit dans le cadre des efforts de l’Union européenne pour se conformer à l’accord de Paris de 2015 sur le réchauffement climatique. Si les fabricants ne maintiennent pas les émissions moyennes de la flotte en dessous de la limite, ils s’exposent à de lourdes amendes. Rowley a déclaré que Ford était en mesure d’éviter les amendes à l’avenir.

La société a déclaré que les véhicules utilitaires sont la clé de la croissance et de la rentabilité en Europe, avec de nouveaux produits et services grâce à son alliance avec Volkswagen et la joint-venture Otosan de Ford en Turquie.

L’investissement, qui doit être réalisé jusqu’en 2025, est l’un des plus importants que Ford ait fait depuis plus d’une génération et «souligne notre engagement en faveur de l’Europe et d’un avenir moderne», Rowley.

Ford a déclaré que l’investissement dans l’usine de Cologne, qui emploie un peu plus de 4000 travailleurs, intervient après que ses opérations européennes soient revenues à un bénéfice au quatrième trimestre de 2020.

Cet investissement fait partie de l’objectif de Ford de dépenser au moins 15 milliards de dollars en véhicules électriques d’ici 2025.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂