Ford Mustang Mach-E. Le SUV électrique a déjà des versions et des prix pour le Portugal

Arrivant sur le marché portugais plus tard cette année, la Ford Mustang Mach-E vient de voir les versions et les prix respectifs publiés pour le Portugal. Avec un accent particulier sur les autonomies qui atteignent 610 km WLTP et les prix qui commencent à 49.901,20 euros.

Première Mustang 100% électrique en 55 ans d’histoire célèbre voiture de poney, dans cette nouvelle variante transformée en SUV, la Ford Mustang Mach-E s’annonce sur les marchés européens, et plus particulièrement au Portugal, avec des options de batterie standard et une gamme d’autonomie, en version arrière ou à traction intégrale, alimentée par des moteurs magnétiques permanent.

Dans les versions équipées de batterie, d’extension d’autonomie et de propulsion arrière, la Mustang Mach-E aura une autonomie maximale 100% électrique de 610 km, déjà selon la réglementation WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure).

Dans la version avec transmission intégrale et prolongateur d’autonomie, l’accent est mis sur une puissance pouvant atteindre 337 ch (248 kW), ainsi qu’un couple maximal de 565 Nm.

LIRE TROP

La nouvelle Ford Mustang Mach-E électrique dévoilée à Londres

En plus des versions plus «conventionnelles», Ford promet de rendre disponible, depuis le début de la commercialisation, celle qui est la version spéciale de haute performance, la Mustang Mach-E GT. Proposition avec une capacité d’accélération de 0 à 100 km / h en moins de 4 secondes, selon les propres calculs du constructeur, grâce à une puissance estimée de 465 ch (342 kW) et 830 Nm de couple.

Avec traction arrière ou intégrale et autonomies jusqu’à 610 km

Sur la base de l’offre, cependant, il existe une variante standard, disponible dans les variantes de roue arrière et AWD (intégrale). Dans le premier cas, équipé d’une batterie lithium-ion de 75,7 kWh, ou bien, avec une extension d’autonomie, synonyme de l’option pour une batterie de 98,8 kWh.

Selon les propres prévisions du constructeur, l’autonomie, dans le cas des versions à propulsion arrière, peut varier entre le WLTP de 440 km de la variante avec une batterie de 75,5 kWh et le WLTP de 610 km du Mach-E avec une batterie de 98,8 kWh. , dans le même temps, l’accélération de 0 à 100 km / h, semble fixée à 6,9 et 7,0 s, respectivement, grâce à des puissances maximales de 269 et 294 ch.

Déjà avec la transmission intégrale, une autonomie comprise entre 400 km WLTP (75,7 kWh) et 540 km WLTP (98,7 kWh), avec une accélération comprise entre 6,3 et 58 s. Résultat d’une puissance annoncée qui, dans le cas de la variante avec une batterie de plus petite capacité, reste à 269 ch, tandis que dans la variante avec une autonomie, elle monte à 351 ch.

62 km par heure en charge… avec wallbox

En termes de charge de la batterie, toutes les versions permettent une charge rapide, avec une puissance allant jusqu’à 150 kW DC, et comme la plupart des conducteurs chargent leur Mustang Mach-E à la maison, Ford propose une Ford Connected Wallbox, qui , assure la marque ovale bleue, garantit jusqu’à cinq fois plus de puissance de charge par rapport à une prise domestique typique. Ce qui signifie que les clients peuvent atteindre une autonomie moyenne estimée à 62 km pour chaque heure de charge, pour une Mustang Mach-E à propulsion arrière, avec prolongateur d’autonomie.

Utilisant une simple prise domestique, le câble de recharge domestique Ford, de série avec le véhicule, permet d’ajouter une autonomie moyenne estimée de 14 km pour chaque heure de charge.

Les prix commencent près de 50 mille euros

Présentée avec une garantie générale de 8 ans ou 160000 km, la Ford Mustang Mach-E arrive au Portugal avec des prix à partir de 49901,20 €, montant demandé par la version d’entrée avec batterie 75,7 kWh, 258 ch et à propulsion arrière, tandis que la variante à autonomie étendue, avec batterie de 98,8 kWh, démarre à 57 835,21 euros.

Quant aux versions à traction intégrale, les prix commencent à 57321,86 €, avec la batterie de 75,7 kWh, et à 66602,77 €, dans le cas de la batterie de 98,8 kWh, avec 337 ch. Puissance.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂