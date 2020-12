Ford Mustang Mach-e. Concurrence à se méfier

Dans la voie de l’électrification, Ford ne pouvait pas choisir mieux que le nom mythique de Mustang pour nommer le premier modèle 100% électrique de la marque.

Produit au Mexique pour le monde entier, ce SUV à l’allure sportive est en concurrence avec des modèles comme le nouveau BMW iX3, Jaguar i-Pace, Mercedes EQC ou le modèle Y de Tesla.

Le fait qu’il ait été le dernier à être développé et à arriver sur le marché lui donne certains avantages, car il dispose d’un large éventail d’options grâce à la combinaison de quatre moteurs électriques à aimants permanents (258, 285, 337 et 465 ch) et deux batteries (75,5 kWh et 98,8 kWh).

De plus, cette Ford propose également deux types de traction, arrière et intégrale. Dans le premier cas, il n’utilise qu’un seul moteur électrique sur l’essieu arrière, et dans le second un moteur électrique sur chaque essieu.

L’autonomie varie donc non seulement en fonction de la capacité de stockage de la batterie, mais de la puissance et du fait qu’elle n’a qu’une traction arrière ou pleine.

L’autonomie varie ainsi de 420 km pour la version 258 ch et traction intégrale avec la batterie 75,5 kWh aux 610 km de la version 285 ch avec traction arrière et la batterie 98,8 kWh (voir tableau récapitulatif de la gamme ).

La version la plus puissante (GT) avec 465 ch et 500 km d’autonomie est prévue pour fin 2021, tandis que les autres arriveront au milieu de l’année prochaine.

Services sportifs

Le placement de la batterie lithium-ion refroidie à l’eau sous la plate-forme garantit à la version GT (et aux autres également) un comportement égal aux rouleaux de nom Mustang, ce qui contribue également à une répartition équitable du poids entre les deux essieux et une suspension. de dureté variable qui utilise un fluide dont la densité varie en fonction de la charge électrique introduite (Magne Ride). Ces condiments et le mode Unbrildled permettent à la version GT de parcourir le 0-100 km / h en seulement 3,7 secondes.

En plus de ce mode plus sportif, la Mustang Mach-e dispose de deux autres Engage (engagé) et Whisper (chuchotement, ce qui signifie plus économique). Ces modes de conduite, en plus de modifier la dureté de la direction, modifient également l’éclairage ambiant, le son et certaines animations sur le tableau de bord, le tout numérique et avec beaucoup d’informations.

La recharge peut se faire depuis une boîte de 7,4 kW ou 11 kW, une possibilité qui permet de récupérer 62 km d’autonomie en 1 heure ou bien dans une station à courant continu plus puissante.

La plus grande batterie (98,8 kWh) est prête à recevoir une charge dans une station de 150 kW (CC) tandis que la plus petite batterie (75,5 kWh), le maximum qu’elle peut gérer est de 115 kW.

Dans les deux cas, on peut récupérer 93 km en 10 minutes ou attendre 38 minutes pour une charge de 10% à 80%.

Environnement Hi-Tech

Le système de navigation a accès à Internet et pour cette raison il indique les stations-service et peut même indiquer le chemin le plus court pour atteindre le point de charge en cas de besoin extrême et en fonction de l’autonomie dont il dispose. Ces indications peuvent être visualisées sur l’immense écran de 15,5 pouces situé au milieu du tableau de bord en position verticale, avec un curieux bouton rotatif à sa base pour accéder à certaines fonctions.

La Mustang Mach-e fait également ses débuts avec une nouvelle génération de système multimédia (SYNC) qui, grâce à un algorithme plus mis à jour, est capable d’appréhender plus facilement certaines habitudes de conduite et d’avoir une plus grande capacité à suggérer des conseils.

La fonction Applink vous permet d’utiliser certaines fonctions du téléphone mobile à partir d’une simple commande vocale. Ainsi, l’accès à l’intérieur de ce nouveau SUV Ford peut se faire depuis le téléphone portable, mais en cas de panne de batterie, l’accès se fait à partir d’un code et d’un clavier sur le montant B, tandis que pour démarrer le moteur électrique il y en a un autre code qui est entré sur l’écran du système multimédia.

L’intérieur entier haute technologie Elle se caractérise également par avoir beaucoup d’espace et une grande lumière grâce au toit panoramique tandis que la valise a une capacité de 402 litres. À l’avant, il y a une petite valise d’une capacité de 100 litres et avec la curiosité d’avoir un système de drainage!

Bref, la Ford Mustang Mach-e n’est pas seulement un autre SUV 100% électrique, c’est une menace pour les concurrents. Voyons comment le marché réagit.

gamma

Version Traction Batterie kWh CV de puissance Autonomie Km Gamme standard (RWD) Arrière 75,5 258 450 Gamme étendue (RWD) Arrière 98,8 285 610 Gamme standard (AWD) Total 75,5 258 420 Gamme étendue (AWD) Total 98,8 337 540 GT Total 98,8 465 500

