Ford Kuga Hybrid utilise l’intelligence artificielle pour réduire sa consommation

Cherchant à atténuer l’augmentation de la consommation qu’impliquent les systèmes de traction intégrale, Ford a équipé le nouveau Kuga d’un système d’intelligence artificielle, capable de mener à bien cette tâche. Pour que les surprises, en allant à la station-service, soient mineures …

À la base de cet effort, selon Ford, dans un communiqué, apparaît la technologie appelée «AWD Disconnect», qui utilise l’intelligence artificielle pour désactiver le système de traction intégrale intelligent du Kuga, dans des conditions de conduite favorables.

De cette façon, ajoute la marque ovale, le système finit par contribuer à une plus grande efficacité énergétique, sans que cela signifie la possibilité, à tout moment, de pouvoir à nouveau intervenir, comme moyen d’assurer plus d’adhérence.

«La traction intégrale n’est pas uniquement destinée à la conduite hors route. La traction supplémentaire peut rendre les déplacements plus paisibles, plus sûrs et moins stressants pour les conducteurs, notamment en conditions hivernales », défend l’ingénieur en chef du programme Kuga, Glen Goold.

Dans le même temps, «nous avons conçu notre nouveau Kuga hybride pour aider les conducteurs à économiser sur les coûts de carburant», ajoute-t-il, rappelant que «l’intelligence artificielle du AWD Disconnect leur permet de faire exactement cela tout en conservant tous les avantages de la traction. intégrale intelligente ».

Toujours selon l’ovale bleu, le système de traction intégrale intelligent, présent, par exemple, dans le Ford Kuga Hybrid, surveille en permanence les roues avec une meilleure traction sur la chaussée, en utilisant les informations des capteurs autour du véhicule, avec ajustements en moins de 20 millisecondes. Depuis, dans les situations où les roues avant n’ont pas de traction, le système est capable d’envoyer jusqu’à 100% de la puissance aux roues arrière.

Dans le même temps et grâce à la déconnexion de la traction intégrale, et notamment au cerveau électronique dédié et à un algorithme de «logique floue», le système peut déconnecter complètement les roues arrière, chaque fois que les conditions routières ne l’exigent pas.

Ford Kuga PHEV Vignale

Au contraire, il y a toujours des informations provenant du contrôle de traction et des freins antiblocage, indiquant ce besoin; l’essuie-glace est activé et la température extérieure baisse, indiquant une détérioration des conditions météorologiques; ou le système se rend compte que le Kuga hybride tracte une remorque, le système AWD entrera automatiquement en action, ne prenant pas plus de 10 millisecondes.

«La ‘Fuzzy Logic’ fait référence à l’algorithme, qui peut prendre en compte toutes sortes de variables avant de prendre une décision, tout comme vous ou moi lorsque vous décidez quoi porter en fonction de la météo, de la période de l’année, regarder vers l’extérieur et vers où nous allons », explique Scott Beiring, responsable des applications de conduite chez Ford. Ajoutant que «pour le Kuga, cela signifie que la transmission intégrale intelligente ne s’engage pas simplement parce que les essuie-glaces sont allumés. L’algorithme prend en compte les informations de plusieurs capteurs avant de décider de s’engager ou non, mais il le fait beaucoup plus rapidement que n’importe quel humain ».

