Ford Explorer ST-Line PHEV (457 ch). Le MEGA SUV «made in USA»

Le nouveau Ford Explorer est l’un des SUV les plus vendus aux États-Unis. Un modèle qui est venu à être disponible en Europe dans le passé – les deuxième et troisième générations ont été commercialisées par le «vieux continent» – et maintenant, après un interrègne d’environ 15 ans, il est de retour, et il est aussi, pour la première fois, disponible au France.

Dans cette nouvelle génération, Ford a décidé d’élargir les horizons de l’explorateur. Pour être compétitive sur le marché européen, la marque ovale bleue a doté la nouvelle génération de Ford Explorer de technologie, d’équipements, de moteurs électrifiés et d’une nouvelle plateforme.

Avez-vous ce qu’il faut pour gagner en Europe?

Dans cette vidéo au volant du Ford Explorer, nous avons cherché, sur plus de 500 km au volant de ce «méga SUV», la réponse à cette question.

Malgré le design nettement américain, le Ford Explorer a convaincu à plusieurs égards. Le moteur 3.0 EcoBoost qui apparaît dans ce modèle associé à un moteur électrique offre une puissance totale combinée de 457 ch. Si l’on utilise pleinement la capacité des batteries, en plus des accélérations fulgurantes – l’Explorer peut atteindre 0-100 km / h en seulement six secondes – il peut aussi offrir une consommation surprenante.

En termes dynamiques, nous ne nous attendions pas non plus à un tel comportement assertif. Né aux États-Unis, nous ne nous attendions pas à ce que le Ford Explorer soit capable de gérer si bien les routes nationales bouleversantes. Côté confort, rien à redire. L’habitabilité est généreuse et quand il s’agit de bien fixer la suspension, Ford ne déçoit jamais – même lorsqu’il s’agit d’un gros SUV comme celui-ci.

L’autre côté de la pièce

Avec un prix compétitif, un niveau d’équipement incroyable et un moteur puissant, que manque-t-il au Ford Explorer pour gagner en Europe? Rien ne manque. Mais il faut renoncer à certaines qualités.

L’attention portée aux détails à l’intérieur de l’Explorateur n’est pas à la hauteur de la concurrence européenne. Non pas que ce soit décevant, mais il n’y a tout simplement pas la même attention aux détails que l’on retrouve dans d’autres modèles. D’autre part, la fourniture d’équipements tente de compenser cet aspect.

Une chose est juste. Quiconque veut un modèle différent, plein d’espace et de technologie, assisté d’un moteur qui semble faire disparaître les deux tonnes et demie de poids, devrait envisager le Ford Explorer PHEV, ici en version ST-Line – pour l’instant, le seul disponible dans notre Parents.