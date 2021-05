Ford estime que 40% de ses ventes mondiales de véhicules proviendront des véhicules électriques d’ici 2030

27 mai 2021 12:27:55 IST

Ford s’attend à ce que 40% de ses ventes mondiales proviennent de véhicules électriques à batterie d’ici 2030, car il ajoute des milliards de dollars à ce qu’il dépense pour les développer. Le constructeur automobile a déclaré mercredi dans une présentation aux investisseurs qu’il ajouterait environ 8 milliards de dollars à ses dépenses de développement de véhicules électriques de cette année à 2025. Cela porte le total des dépenses à près de 20 milliards de dollars alors que Ford commence à développer et à construire des batteries dans une joint-venture avec SK Innovation de la Corée du Sud.

Sous l’ancien PDG Jim Hackett, Ford a été critiqué par les analystes pour avoir progressé trop lentement dans son redressement et ses futurs projets de véhicules. Mais ces plans se sont accélérés sous la direction du PDG Jim Farley, qui a succédé en octobre dernier.

« Aujourd’hui, c’est le spectacle, pas l’heure, pour l’équipe Ford », a déclaré Farley au début de la présentation.

Wall Street a aimé ce qu’il a entendu et les actions ont bondi de 1,09 €, ou 8,5%, pour clôturer mercredi à 13,90 €, un niveau jamais vu depuis environ cinq ans.

Ford a annoncé deux nouvelles plates-formes de véhicules électriques pour gérer les camionnettes, les véhicules commerciaux et les VUS tels que le Ford Explorer. Il a également déclaré que les véhicules plus petits en Europe seraient construits sur les fondations de Volkswagen, partenaire de Ford. Mais les dirigeants de l’entreprise n’ont pas donné de détails sur la date de mise en vente des nouveaux véhicules électriques.

Une grande partie de l’objectif de vente de 40% de véhicules électriques proviendra d’Europe, où la société s’est engagée à convertir l’ensemble de sa gamme de véhicules de tourisme en énergie électrique d’ici 2030.

L’industrie automobile mondiale et les décideurs gouvernementaux tentent de passer de la combustion interne à l’alimentation par batterie comme moyen de freiner le changement climatique. Certains pays européens, ainsi que la Californie, prévoient d’éliminer progressivement les véhicules à pétrole, tandis que le président Joe Biden promet de dépenser des milliards en bornes de recharge ainsi que des crédits d’impôt et des remises pour inciter les gens à changer.

General Motors, rival de Ford Crosstown, espère arrêter de vendre des véhicules à combustion d’ici 2035.

En outre, les actionnaires d’Exxon Mobil ont voté mercredi pour remplacer au moins deux des 12 membres du conseil d’administration de la société par des administrateurs considérés comme mieux à même de lutter contre le changement climatique.

Farley a déclaré que la performance financière de Ford n’avait pas été acceptable ces dernières années, mais qu’elle avait accéléré son plan de redressement et progressé au cours des derniers trimestres. La société génère désormais des flux de trésorerie afin de pouvoir développer l’échelle de ses activités de véhicules électriques et commerciaux, a-t-il déclaré. Ford a prédit qu’il afficherait une marge bénéficiaire avant impôts de 8% en 2023.

La société a également annoncé qu’elle créerait une entreprise distincte appelée Ford Pro qui se concentrera sur les acheteurs de flottes commerciales et gouvernementales. Il s’attend à ce que l’entreprise génère 45 milliards de dollars de revenus annuels d’ici 2025, contre 27 milliards de dollars en 2019.

Il s’attend également à avoir environ 1 million de véhicules capables d’obtenir des mises à jour logicielles via Internet d’ici la fin de cette année. Ford dit qu’il aura plus de véhicules avec cette capacité que Tesla d’ici juillet 2022. Cela ouvre la possibilité de revenus supplémentaires grâce à la technologie d’assistance à la conduite et aux services d’abonnement numérique, un marché de 20 milliards de dollars d’ici 2030, a déclaré Ford.

Aux États-Unis, le plus grand marché de Ford, les véhicules électriques ne représentent que 1,2% des ventes de Ford jusqu’en avril. Ford propose actuellement un seul véhicule entièrement électrique, le SUV Mustang Mach-E, mais au printemps prochain, il disposera d’un pick-up F-150 entièrement électrique et d’un grand fourgon commercial Transit alimenté par batterie sur les routes. La société a déclaré que 70000 clients avaient déposé des dépôts de 100 € pour réserver un F-150 électrique dans la semaine depuis son dévoilement. La camionnette de la série F de Ford est le véhicule le plus vendu aux États-Unis.

Ford a déclaré qu’il prévoyait une nouvelle architecture de véhicule électrique à traction arrière et à traction intégrale pour apporter une nouvelle génération de véhicules à forte vente, y compris un SUV électrique Ford Explorer et d’autres SUV plus grands avec deux et trois rangées de sièges.

La société prévoit également des fourgonnettes et des camionnettes supplémentaires à partir de la nouvelle architecture, et elle s’attend à ce qu’un tiers des ventes de camionnettes soient entièrement électriques d’ici 2030, a déclaré Hau Thai-Tang, chef du développement des produits de la société.

La directrice des opérations Lisa Drake a déclaré qu’en fabriquant des versions électriques de ses marques les plus vendues, la Mustang, le F-150 et le fourgon Transit, Ford peut apporter un pouvoir d’achat en vrac aux véhicules électriques que les petites start-ups ne peuvent pas.

Elle a déclaré que 70% des ventes de SUV électriques Mustang Mach-E provenaient d’autres marques automobiles, prouvant que les véhicules électriques aideront Ford à augmenter ses ventes.

Ford, a-t-elle dit, s’attend à réduire les coûts des batteries de 140 dollars actuels le kilowattheure à moins de 100 dollars d’ici 2025 et à 80 dollars d’ici la fin de cette décennie.

À titre d’exemple de la mise en place de son plan de redressement, le directeur financier John Lawler a déclaré que les entreprises internationales, y compris l’Europe, la Chine et l’Amérique du Sud, avaient perdu plus de 2 milliards de dollars par an au cours des deux dernières années, mais au premier trimestre avaient généré un bénéfice de 500 millions de dollars.

Lawler ne s’engagerait pas sur le moment où Ford rétablirait son dividende, qui a été suspendu au début de la pandémie de coronavirus. Il a déclaré que la société se concentrait sur l’investissement dans les domaines de croissance et rapporterait le dividende «dès que possible».

Les 8 milliards de dollars de dépenses supplémentaires en véhicules électriques iraient à la coentreprise avec SK Innovation pour développer et fabriquer des batteries annoncée la semaine dernière. L’entreprise construira deux usines nord-américaines pour fabriquer des batteries pour environ 600 000 véhicules électriques par an d’ici le milieu de cette décennie. Les entreprises disent avoir signé un protocole d’accord, mais les détails sur la structure de propriété et les emplacements des usines n’ont pas encore été élaborés.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂