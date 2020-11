Ford E-Transit arrive en 2021 avec une autonomie allant jusqu’à 350 km

Ford lancera la version électrique de son grand commercial, E-Transit, sur le marché européen en 2021, annonçant une autonomie allant jusqu’à 350 km. La marque précise que la capacité de charge sera similaire aux versions avec moteur à combustion.

Ford a officiellement dévoilé la version électrique à batterie de son grand commercial, E-Transit, qui sera lancé en 2021. La gamme sera proposée en huit configurations, dont trois longueurs de carrosserie, trois hauteurs de plafond et trois poids bruts (3500 kg, 3900 kg et 4250 kg).

Ford E-Transit sera disponible en fourgon cargo, châssis-cabine simple et double, châssis de transformation, dans un total de 25 dérivés.

La marque nord-américaine affirme que le transport électrique a été développé avec la connaissance accumulée de 48 millions de kilomètres de données télématiques clients et est convaincue que le modèle de production offrira une autonomie adéquate en fonction des besoins des flottes.

Ford E-Transit reçoit une batterie d’une capacité de 67 kWh qui assure une autonomie allant jusqu’à 350 kilomètres en cycle combiné WLTP dans la version à mi-châssis et à mi-toit.

Le moteur électrique développe une puissance de 198 kW (269 ch) et un couple de 430 Nm, faisant de ce fourgon le plus puissant commercialisé en Europe avec une motorisation électrique.

Suspension arrière indépendante

Ford fournira plusieurs solutions de recharge en fonction des besoins de la flotte et des opérateurs. L’E-Transit peut être chargé en courant alternatif (AC) ou direct (DC) en mode rapide.

Le chargeur embarqué de 11,3 kW est capable de fournir une charge à 100% en 8,2 heures maximum. En utilisant un chargeur rapide CC haute puissance jusqu’à 115 kW, E-Transit peut recharger la batterie de 15 à 80% en environ 34 minutes.

La batterie est située sous le plancher de chargement, permettant de fournir le même volume de chargement que les versions à combustion interne à propulsion arrière, atteignant jusqu’à 15,1 m3 dans le châssis long et le fourgon à toit haut.

Contrairement à des concurrents tels que Mercedes-Benz eSprinter, Volkswagen eCrafter ou Renault Master ZE, Ford W-Transit dispose d’une propulsion arrière, car la marque nord-américaine considère cette solution comme la meilleure solution lorsque le véhicule est chargé .

Ford introduit le mode électrique automatique dans le Transit Custom PHEV

Une autre nouveauté dans le segment des gros fourgons est l’adoption d’une suspension arrière indépendante au lieu de l’essieu rigide traditionnel.

Ford E-Transit offrira une capacité de charge utile allant jusqu’à 1616 kg dans la fourgonnette et 1967 kg dans le châssis de la cabine.

Des solutions utiles

Ford E-Transit a l’option Pro Power Onboard, qui permet aux clients de transformer le véhicule en une source d’alimentation mobile, fournissant jusqu’à 2,3 kW aux outils électriques et à l’équipement au travail ou dans la circulation.

L’interface standard de FordPass Connect offre une connectivité transparente pour aider les clients de véhicules commerciaux à gérer et à optimiser l’efficacité de leur flotte, avec une gamme de services dédiés aux véhicules électriques disponibles via la solution de flotte Ford Telematics.

Ford E-Transit apporte également la technologie de communication et de divertissement SYNC4 aux véhicules commerciaux, avec un écran tactile de 12 pouces facile à utiliser, ainsi qu’une reconnaissance vocale et une navigation améliorées. Avec les mises à jour SYNC en direct, le logiciel E-Transit et la technologie SYNC bénéficieront de nouvelles fonctionnalités et des dernières améliorations de qualité.

En termes d’aide à la conduite, l’accent est mis sur les systèmes de reconnaissance des panneaux de signalisation7 et l’Intelligent Speed ​​Assist, qui identifient les limitations de vitesse et permettent aux gestionnaires de flotte de fixer des limites de vitesse pour les véhicules.

