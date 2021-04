Ford développe maintenant une technologie intelligente basée sur le GPS pour les phares de virage actifs

27 avr.2021 12:24:37 IST

La technologie d’éclairage intelligente basée sur la localisation de Ford Research et Advanced Engineering Europe pourrait bien révolutionner notre expérience de conduite de nuit, avec des faisceaux de phares qui ajustent de manière proactive leur direction en fonction de l’emplacement en temps réel du véhicule sur la route. Actuellement à son stade de prototype, la technologie utilise des données de localisation GPS et des informations sur la géométrie de la rue via des caméras pour calculer la trajectoire et la vitesse du véhicule afin de diriger la projection des phares, dans les virages et à travers les intersections pour mieux éclairer les dangers cachés et rendre la conduite plus sûre.

Dans les zones où les données GPS ne sont pas disponibles, le système se rabat sur les caméras embarquées (y compris infrarouge) et les entrées de direction pour fournir un éclairage de coin.

Là où ce système a un avantage sur les technologies actuelles de cintrage dynamique des phares qui dépendent de la direction comme Mercedes-Benz, BMW ou Audi, c’est théoriquement dans son temps de réponse, car les phares savent où «regarder» avant même que le véhicule n’atteigne le coin.

Cela devrait donner aux conducteurs un ou deux moments supplémentaires de visibilité du virage et autour de celui-ci, ce qui devrait aider les temps de réponse pour éviter les dangers.

Un ingénieur de recherche en éclairage européen de Ford déclare: «La technologie d’éclairage prédictif que nous développons maintenant signifie qu’un jour, conduire dans l’obscurité pourrait être aussi simple que de simplement suivre vos phares. Ce nouveau système basé sur la carte et la localisation est la prochaine étape de notre quête pour rendre la conduite de nuit ni plus difficile ni plus stressante que pendant la journée. «

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂