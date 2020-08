Ford développe le stationnement autonome. Et il y a même une vidéo pour le prouver!

À une époque où certains fabricants haut de gamme ont déjà mis en place des solutions similaires, Ford a décidé, avec la société immobilière Bedrock et la société de technologie Bosch, de promouvoir la technologie de stationnement de véhicules autonomes. La première application de ce partenariat est désormais diffusée en vidéo.

Construite dans la ville de Detroit, aux États-Unis, cette infrastructure de stationnement autonome utilise, comme l’ont révélé Ford, Bosch et le plus grand promoteur immobilier de la ville de Detroit, Bedrock, un ensemble de capteurs sophistiqués. Lequel, appliqué dans le garage d’assemblage Bedrock, conduit et garer les véhicules, de manière autonome, dans cet espace clos.

Enregistrée en vidéo, la démonstration de cette nouvelle technologie, qui est aussi la première solution nord-américaine, basée sur une infrastructure de conduite autonome, dans laquelle le véhicule se gare dans un garage, utilise à cet effet des véhicules de test connectés Ford. Échappement.

Selon les promoteurs, ces véhicules d’essai Ford connectés fonctionnent de manière hautement autonome, grâce à une communication véhicule-infrastructure (V2I) avec l’infrastructure de stationnement intelligente de Bosch.

De cette manière, les capteurs d’infrastructure reconnaissent et localisent le véhicule pour guider la manœuvre de stationnement, y compris la capacité d’aider à prévenir les piétons et autres dangers. Cependant, si l’infrastructure détecte quelque chose sur la trajectoire du véhicule, elle peut également l’arrêter immédiatement.

Quant au conducteur de la voiture, il n’a qu’à, en arrivant au garage, laisser le véhicule dans une zone désignée et utiliser une application smartphone, pour diriger le véhicule, pour une manœuvre de stationnement automatisée.

Pour récupérer le véhicule, les conducteurs n’ont qu’à utiliser la même application et demander le retour du véhicule dans la zone de prise en charge désignée.

«Nous recherchons continuellement des opportunités pour élargir notre portefeuille de technologies d’assistance à la conduite Ford Co-Pilot360 qui aident les gens à conduire avec plus de confiance, et nous pensons que la technologie de stationnement autonome est une énorme promesse» , déclare Ken Washington, directeur de la technologie de Ford Motor Company. Ajoutant que «notre travail avec Bosch et Bedrock s’aligne également sur notre vision de l’avenir, qui comprend des véhicules de plus en plus autonomes, qui sont plus conscients de ce qui se passe autour d’eux, tout en nécessitant moins d’informatique embarquée pour aider à s’améliorer. conception, emballage et accessibilité. »

En plus du simple stationnement, un véhicule peut également être conduit vers des zones spécifiques, ou des services spécifiques, dans le garage, comme le chargement ou le lavage.

Au cours du projet, Ford, Bedrock et Bosch promettent de démontrer les trajectoires des véhicules, la façon dont un véhicule se déplace entre les zones de service et, enfin, vers une place de parking, avant que l’utilisateur ne le rappelle à sortez du garage.

