Ford Bronco, Bronco Sport, F-150 et Ranger s’habillent … même sans SEMA

La pandémie Covid-19 a peut-être même forcé l’annulation de l’édition de cette année de SEMA, cependant, Ford n’a pas voulu manquer de présenter à ses fans un ensemble de modèles spéciaux et le résultat est les quatre prototypes basés sur le Ford Bronco, Bronco Sport, F-150 et Ranger dont nous avons parlé aujourd’hui.

En commençant par le prototype basé sur le Bronco dont on parle tant, il porte le nom de Ford Bronco Badlands Sasquatch Two-Door Concept et est une version (encore) plus axée sur le tout-terrain de la jeep nord-américaine. De cette façon, nous avons une nouvelle protection de carter, un treuil, des lanterneaux et une barre de protection à l’avant (également appelée «tueur de vache»).

L’absence de portes, un petit pas pour faciliter l’accès à la cabine et le fait que ce Bronco soit convertible, n’utilisant qu’un simple auvent en toile, complètent le look aventureux. La peinture noire avec des détails orange essaie de faire en sorte que ce Bronco Badlands Sasquatch Two-Door Concept ne passe pas inaperçu (comme si c’était possible).

Moins radical mais plus pratique pour une aventure plus durable, le Bronco Sport Badlands Overland Concept. À la suite du travail de Mad Industries, il a une série de changements qui le préparent à toute expédition. Avec une barre lumineuse sur le toit, il apparaît sur les photos avec une remorque et même un kayak.

À ramasser ne pouvait pas manquer

Comme prévu, parmi les créations que Ford prévoyait de présenter au SEMA, le traditionnel ramasser. Le premier dont nous avons parlé aujourd’hui est le Ford F-150 Limited Hybrid SuperCrew. Avec une suspension plus haute de BDS, des pneus spécifiques pour la conduite tout-terrain et des passages de roues allongés, ce F-150 très spécial se distingue également par ses solutions de rangement intelligentes dans le coffre de chargement.

Enfin, le Ford Ranger XLT Tremor apparaît comme une version plus aventureuse du Ranger que nous connaissons si bien. En plus du très utile tuba, le Ranger XLT Tremor a une sorte de arceau dans la caisse de chargement avec des supports pour transporter les vélos et même des plaques pour détacher le ramasser Nord Américain.