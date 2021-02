Ford annonce un partenariat avec Google pour réinventer l’expérience à bord

Ford Motor Company vient d’annoncer la célébration d’un nouveau partenariat avec Google, avec l’objectif de créer des services uniques, capables non seulement d’accélérer la transformation de la marque ovale bleue, mais aussi de garantir une meilleure expérience connectée aux conducteurs, lorsqu’ils sont dans leurs véhicules .

L’annonce a été faite, conjointement, par Ford et Google, la marque Detroit informant également que la technologie Detroit deviendra également le «service de choix» de Ford en matière de stockage. nuage, également pour profiter de l’expérience de ce dernier dans le traitement de l’information, l’intelligence artificielle (IA) et Apprentissage automatique (ML).

Ford souligne également que ce partenariat, qui durera environ six ans et débutera en 2023, se traduira par des millions de véhicules Ford et Lincoln, destinés à tous les segments de prix, équipés de systèmes Android, d’applications Google et autres intégrés. prestations de service.

En pensant à ce processus d’innovation continue, Ford et Google ont développé un nouveau «groupe collaboratif», décrit le premier, qui a été nommé Team Upshift. Et qu’il sera chargé d’explorer les limites de la transformation que le constructeur automobile entend mener, «débloquer des expériences personnalisées pour les clients et promouvoir des opportunités disruptives basées sur le traitement de l’information».

Ces expériences comprennent des projets tels que le développement de nouvelles façons d’acheter des véhicules et la création de nouvelles offres pour les propriétaires basées sur l’information, entre autres.

«À l’heure où Ford traverse la plus grande transformation de son histoire avec l’électrification, la connectivité et la conduite autonome, l’union entre Ford et Google établit également la création d’une entité forte capable d’offrir une expérience supérieure à nos clients et de se moderniser. notre entreprise », déclare Jim Farley, président et chef de la direction de Ford.

