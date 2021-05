Forbidden West montre sa puissance

La nouvelle aventure d’Aloy est enfin montrée en mouvement. Ce gameplay d’Horizon: Forbidden West nous émerveille.

Comme promis, Sony a partagé un nouveau Horizon: gameplay de l’Ouest interdit. Nous parlons de la suite du bien-aimé Zero Dawn et de l’un des jeux exclusifs les plus attendus de son catalogue.

Bien qu’il ait été développé avec PS5 à l’esprit, nous le verrons également sur PS4. Jouez là où vous jouez, il y a près d’un quart d’heure de matériel de jeu – le premier que nous voyons du jeu! – chargé de nouvelles.

Comme nous le savions déjà, Horizon: Forbidden West emmène Aloy sur la côte ouest des États-Unis pour poursuivre sa croisade contre les machines, les tribus qui peuplent son monde post-apocalyptique et continuent d’explorer les ruines de l’humanité telle que nous la connaissons actuellement. .

Bien sûr, dans votre nouvelle aventure, vous aurez l’opportunité de faire face à de nouveaux types de défis à la fois au niveau du sol et sous l’eau, comme vous avez pu le voir dans la première bande-annonce du jeu.

Dans la vidéo, nous avons vu comment les ennemis mécaniques se multiplient avec de nouvelles unités (comme le Tremortusk déjà connu, qui simule un éléphant et agira en tant que boss), certains d’entre eux montés par des êtres humains de différentes factions et également montables par le protagoniste.

De nouvelles mécaniques apparaissent également en complément de celles que nous avons déjà vues dans l’original. Par exemple, Aloy peut toujours se cacher dans les buissons, mais elle peut aussi sauter par-dessus des branches basses. Il peut même grimper à presque tous les arbres que nous rencontrons.

Le combat promet des améliorations intéressantes, telles que les humains (qui se sentaient quelque peu génériques dans le premier jeu) ont maintenant des points faibles répartis dans tout le corps et l’armure et Aloy peut se battre avec de nouvelles capacités contre eux.

Sans oublier l’apparence du bouclier-parachute ascensionnel, utile pour planer dans les airs, qui donnera au jeu une nouvelle touche de verticalité qu’il n’avait pas auparavant. Ajoutez à cela qu’Aloy pourra utiliser temporairement des armes lourdes.