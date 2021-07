For the Record’ explore la nouvelle application Spotify Greenroom — Spotify

Mighty Vibe - Lecteur MP3 Spotify & Amazon Music - Mini Baladeur Bluetooth sans Fil Idéal pour Le Sport - Capacité 8Go et + de 1000 Titres - Résistant et Durable

Sans Internet - Mighty lit vos listes de lecture et podcasts Spotify et Amazon Music hors ligne et sans téléphone, sans écran ni connexion Internet. Laissez votre smartphone à la maison et profitez de votre musique favorite où que vous soyez. Connexion Bluetooth - Mighty peut fonctionner avec tous les casques, haut-parleurs et autre périphérique bBluetooth. Associez Mighty à votre accessoire Bluetooth et il se connectera automatiquement chaque fois que vous voudrez écouter votre musique, sans avoir besoin de votre smartphone. Mighty fonctionne également avec des écouteurs filaires. Indépendant - Fini le smartphone encombrant pendant le footing, la séance de fitness ou de musculation. Ecoutez votre musique préférée pendant 5 heures sans avoir besoin de prendre votre téléphone avec vous. Très Léger et Peu Encombrant - Emportez le partout avec vous, il ne pèse que 20g et mesure 4cm. Pincez le sur votre tee-shirt et il se fera oublier durant votre séance de sport. Résistant - Etanche et résistant à la transpirtion, Sa conception robuste et ses boutons physique font de Mighty le compagnon idéal pour toutes les séances d'entrainement et de jeu de vos enfants. Fini les écrans de smartphone cassés