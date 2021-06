For the Record’ explore Go-Go, Hyphy, et Haché et Vissé — Spotify

Il existe certains types de musique essentiels aux identités de la région de la baie de San Francisco, de Houston et de DC, quelque chose que les fans de ces villes connaissent bien. Mais pour les mélomanes dans d’autres régions du monde, des genres comme hyphy, haché et foutu, et la musique go-go sont probablement des sons complètement nouveaux.

Cette semaine, comme nous continuer à célébrer Mois de la musique noire, le Spotify : pour mémoire podcast prend la route pour explorer les trois styles, chacun étant créé par des artistes noirs. Shanon Cook, l’expert culture et tendances de Spotify, et Xavier « X » Jernigan, animateur du podcast quotidien de Spotify Le lever, explorez la culture et l’histoire de chaque son spécifique à la ville avec l’aide d’invités musicaux Saweetie, OG Ron C, Pays de Galles, éditeur Spotify Puits de Domo, et le maire de DC Muriel Bowser. L’émission se penche également sur Spotify La fréquence programme, qui vise à célébrer et à soutenir les créateurs noirs.

Tout d’abord, pour comprendre la musique hyphy, nous discutons avec la royauté de la Bay Area, l’artiste Saweetie, qui décompose les origines californiennes du son et son argot.

Royauté de la région de la baie @Saweetie sait ce qui gifle. Apprenez le jargon dans notre dernier épisode de « Spotify: For the Record ». https://t.co/XKmcW0ch1z pic.twitter.com/xqgkKPG5QI – Actualités Spotify (@SpotifyNews) 23 juin 2021

Suivant, Puits de Domo, un éditeur de musique et de culture noires chez Spotify qui fait partie du La fréquence équipe, plonge dans l’importance du programme. Elle souligne également la Listes de lecture à effet d’entraînement, qui présente des talents émergents et des artistes révolutionnaires dans tous les genres.

Le podcast visite ensuite Houston, au Texas, le berceau de la musique hachée et foutue. Chopstar OG Ron C rejoint l’émission pour partager l’histoire du genre et de son homonyme, Vis DJ.

Dans le DMV (la région de DC, du Maryland et de la Virginie), le maire de DC Muriel Bowser et artiste DMV populaire Pays de Galles champion de la musique officielle de la capitale : go-go.

Écoutez nos invités avertis et leurs idées sur l’hyphy, haché et vissé, et de la musique go-go sur « Célébrer les genres locaux: haché et vissé, Go-Go et Hyphy ».