FoQ: Les retrouvailles LIVE ONLINE: comment et à quelle heure voir la suite de « Physique ou Chimie »

L’une des séries jeunesse les plus réussies des années 2000 en Espagne revient en décembre 2020, c’est «Physique ou Chimie», qui aura une «édition très spéciale» intitulée «FoQ El reencuentro», qui sera présentée en première sur Antena 3.

La suite de la fiction créée par Carlos Montero comportera deux épisodes produits par Atresmedia TV et avec certains des acteurs les plus reconnus, qui reviendront raconter ce qui est arrivé aux protagonistes de la série créée en février 2008.

« FoQ La Réunion», Écrit par Carlos García Miranda, a réussi à réunir la distribution originale presque dans son intégralité: Andrea Duro (Yoli) agira en tant que maître de cérémonie pour cette réunion, à laquelle participent également Javier Calvo (Fer), Maxi Iglesias (Cabano) , Angy Fernández (Paula), Adam Jezierski (Gorka), Adrián Rodríguez (David), Andrés Cheung (janvier), Ana Milán (Olimpia), Blanca Romero (Irene), Álex Barahona (Berto) et Marc Clotet (Cowboy).

La suite de « Physique ou Chimie » ne comportera que deux épisodes consacrés au mariage de Yoli (Photo: Atresmedia)

COMMENT ET À QUELLE HEURE REGARDER «FOQ: EL REENCUENTRO» EN DIRECT?

Le premier chapitre de la suite de « Physique ou chimie« Cela sera publié Dimanche 27 décembre dans Atresplayer Premium. Selon l’application, l’épisode sera disponible à partir de minuit ce jour-là.

Le deuxième et dernier chapitre de « FoQ La Réunion»Sera diffusé le dimanche 3 janvier 2021 dans les mêmes conditions.

Parce que la série a des fans à la fois en Espagne et dans d’autres pays, Atremedia a annoncé que les nouveaux épisodes peuvent être vus sur Atresplayer Premium International.

Atresplayer Premium est une plateforme de paiement, c’est-à-dire des fans qui souhaitent voir la suite de « Physique ou chimie«Ils doivent souscrire au service de streaming pour un prix de 2,99 euros par mois, mais ils peuvent également s’inscrire pendant un an pour 29,99 euros.

En dehors de l’Espagne, il est nécessaire de souscrire au forfait «Premium International» pour accéder au contenu. Le forfait «Premium International» a un coût de 4,99 € / mois (4,99 € si vous résidez en Amérique latine, aux USA et au Canada, 99MXN au Mexique), les 7 premiers jours d’abonnement étant également gratuits. Dans cet abonnement international, vous avez également une offre annuelle disponible pour 49,99 € (49,99 € si vous résidez en Amérique latine, aux États-Unis et au Canada, et 999,00MXN au MEXIQUE).

BANDE-ANNONCE DE « FOQ: LE RECOUNTER »

QUE SE PASSE-T-IL LORS DE LA PREMIÈRE DE «FOQ: EL REENCUENTRO»?

Selon le synopsis officiel de «FoQ La Réunion« , » Un événement spécial est ce qui ramène ceux qui ont été camarades de classe au meilleur moment de leur vie. Tous ont changé au fil du temps, certains plus que d’autres, comme leur disent leurs professeurs, même si certains semblent avoir du mal à se souvenir de qui ils étaient.

Ou peut-être que ce que l’un d’eux veut oublier, c’est qu’en réalité, depuis toutes ces années, ils gardent un secret. Un secret qui lui a coûté une amitié de la part de ce groupe d’amis. Une réunion est le cadre idéal pour se souvenir de vos meilleurs moments, aplanir les choses et avouer ce qui n’a jamais été dit. Car on sait déjà qu’à trente ans les décisions qui sont prises le sont pour toujours ».