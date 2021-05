Foo Fighters sera dans le Rock & Roll Hall of Fame

Temple de la renommée Rock & roll a annoncé la liste des membres pour cette année. Foo Fighters, Jay-Z et Tina Turner sont inclus dans la cohorte de membres 2021 avec The Go-Go’s, Carole King et Todd Rundgren dans la catégorie « Artistes ».

LL Cool J, Billy Preston et Randy Rhoads recevra le prix d’excellence musicale, tandis que Kraftwek, Gil Scott-Heron et Charly Patton ils recevront le prix Early Influence.

La cérémonie d’introduction de cette année aura lieu au stade Hypothèque Rocket FieldHouse à Cleveland, Ohio, le 30 octobre.

Le président des prix, John Skykes, Il a dit: « C’est notre classe la plus diversifiée de l’histoire du Rock & Roll Fame. »

Il représente vraiment l’engagement continu de la salle à honorer les artistes qui ont créé non seulement le rock and roll, mais aussi le son de la culture des jeunes.

La classe 2021 a été décidée par un organe de vote composé de plus de 1000 artistes, historiens et membres de l’industrie de la musique, ainsi que par un vote des fans sur le site Web du Rock & Roll Hall of Fame.