Les scènes des MTV VMAs awards ont été illuminées avec la force du rock dans son édition 2021 grâce à la participation de Foo Fighters, un groupe avec plus de 25 ans d’expérience qui a présenté un medley qui compile certaines de leurs chansons les plus importantes sur recevant le premier prix « Global Icon », qui vise à reconnaître la trajectoire et l’impact culturel du récipiendaire.

Les Foos ont eu l’introduction de Billie Eilish, qui a noté que « toute une génération de fans de musique » a grandi en écoutant ce groupe, « aidant le monde à tomber amoureux du rock and roll ».

Ils mettent leur cœur dans chaque chanson et laissent tout sur scène à chaque instant. Ils portent le flambeau du rock and roll depuis 26 ans.

Dave Grohl, chanteur et leader du groupe, a partagé un message émotionnel de remerciement dans lequel il a commencé à mentionner quelques noms auxquels il a commenté en plaisantant « Nous vous verrons dans 26 ans ». La désignation du groupe comme « Global Icon » a été faite le mois dernier par les organisateurs des VMA.

Le communiqué officiel a noté que les Foo Fighters recevront ce prix qui « célèbre un artiste ou un groupe dont la carrière sans précédent et l’impact et l’influence continus ont maintenu un niveau unique de succès mondial dans la musique et au-delà », une description qui semble parfaitement correspondre au projet de loi. .avec le travail de Grohl et compagnie.

Après avoir reçu leur prix, les Foo Fighters ont présenté un medley spécial dans lequel ils ont interprété « Learn to Fly », passant à « Shame Shame », le thème de leur nouvel album « Medicine at Midnight », culminant avec une puissante interprétation de « Everlong », l’une des chansons les plus acclamées de sa carrière musicale.

Dave Grohl et compagnie ont également concouru dans cette édition des prix dans les catégories « Meilleur groupe de rock », « Groupe de l’année » et « Meilleure cinématographie ». Avec la vague d’infections diminuant aux États-Unis, le groupe a déjà pu remonter sur scène, se présentant devant un public qui peut vérifier qu’il a bien reçu le vaccin Covid.