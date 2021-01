Foo Fighters publie un nouveau vidéoclip pour sa chanson « Waiting On A War » | 45S

Ils savent nous ravir. Foo Fighters a sorti il ​​y a quelques jours sa chanson « Waiting On A War », un single qui sort de leur prochain album « Medicine At Night » qui sortira en février de cette année. Aussi, maintenant le groupe a publié le nouveau clip vidéo de cette œuvre récente.

Réalisé par Paola Kudacki, la vidéo de «Waiting On A War» nous montre une atmosphère sombre, où de nombreuses personnes se trouvent dans ce qui semble être un environnement d’après-guerre, où seuls la destruction et l’abandon sont visibles.

«Waiting On a War», ainsi que «No Son of Mine», sont les chansons qui ont été choisies jusqu’à présent dans cet album afin de promouvoir ce nouvel album et, bien sûr, ravir leur public. Il faut noter que Dave Ghrol avait donné quelques détails sur la signification de cette chanson.

«Quand j’étais enfant et que je grandissais dans la banlieue de Washington DC, j’avais toujours peur de la guerre», lit-on sur Twitter. « J’ai fait des cauchemars avec des missiles dans le ciel et des soldats dans mon jardin, probablement causés par la tension politique du début des années 1980 et ma proximité avec le Capitole de la Nation », conclut-il.

Ma jeunesse s’est passée sous le nuage sombre d’un avenir sans espoir. – Foo Fighters (@foofighters) 13 janvier 2021

Vous pouvez déjà voir la nouvelle vidéo de par Foo Fighters: «En attendant une guerre».