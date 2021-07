Foo Fighters présente une superbe vidéo en l’honneur des Bee Gees

Les talents musicaux de Dave Grohl et du reste des membres de Foo Fighters s’étendent au-delà du hard rock qui a affecté émotionnellement des millions de personnes à travers le monde au cours des 25 dernières années, et c’est quelque chose qui le montre dans leur nouvelle vidéo, qu’ils ont publié sous le pseudonyme Dee Gees.

Rendant clairement hommage à l’emblématique ensemble de musique disco Bee Gees, les Foo Fighters ont adopté cette nouvelle « identité » dans le cadre de la promotion de l’album « Hail Satin », qui comprendra cinq nouvelles reprises de Bee Gees, ainsi que quelques reprises En direct de leur nouvel album « Medicine At Midnight », ils ont donc aujourd’hui présenté une nouvelle version de la chanson « You Should Be Dancing ».

Foo Fighters aurait présenté cette reprise pour la première fois sur BBC Radio 2 en février dernier, poursuivant le concert que le groupe a donné au Madison Square Garden le mois dernier (débutant leurs alter ego de Dee Gees », c’était donc l’heure des questions pour Grohl et compagnie pour partager une vidéo officielle enflammée de ce classique de 1976.

Dave Grohl avait auparavant partagé avec BBC Radio 2 quelques mots sur cette version de « You Should Be Dancing », assurant que l’idée de faire une reprise des Bee Gees lui est venue au moment où quelqu’un lui a demandé s’il avait vu le nouveau documentaire de l’ensemble de musique disco, décidant dès le départ de garder le style de la chanson.

« Nous avons commencé à enregistrer la piste instrumentale et puis j’ai pensé » D’accord, je vais y aller et la chanter « , et laissez-moi vous dire: je n’ai jamais chanté comme ça de ma vie, mais c’était la chanson la plus facile J’ai déjà chanté de toute ma vie », a noté Grohl. . La semaine dernière, les Foo Fighters ont partagé un court documentaire intitulé « The Day The Music Came Back », partageant leur expérience au Madison Square Garden devant un public entièrement vacciné.