Foo Fighters présente le nouveau single de son 10e album

Fans de Foo combattants ils n’auront qu’à attendre quelques mois pour qu’après un peu plus de trois ans d’attente, ils puissent profiter »Médecine à minuit», Son dixième album studio. En novembre dernier, le groupe aurait créé « Honte honte», Premier single de son nouveau matériel.

Accompagné d’un clip vidéo en noir et blanc d’une ampleur épique (avec la participation de Sofia Boutella) Grohl Il expliquerait lors de son lancement qu’il a été influencé dans un «coin sombre» de son esprit à travers un rêve dont il a réussi à se souvenir pendant 40 ans.

Aujourd’hui, le groupe s’est rendu auprès de ses followers sur les réseaux sociaux pour partager un fragment d’une autre nouvelle chanson sous le slogan «Nouvel an, nouvelle musique». On ne sait pas quand il sortira et le titre de cette nouvelle chanson n’a pas été annoncé, mais la publication suggère qu’elle pourrait arriver « plus tôt que tard ».

Actuellement, « Médecine à minuit»A une date de sortie prévue pour le 5 février 2021. Sa sortie aurait été déplacée de sa date d’origine en 2020, avec laquelle Foo Fighters prévoyait de célébrer le 20e anniversaire de leur formation.

Pendant le week-end, Dave Grohl aurait partagé quelques mots en faveur du Congrès de États Unis, qui a approuvé le procès-verbal « Sauvegardez nos étapes». Cela offre la possibilité de fournir un soutien financier aux centres de présentation de musique indépendants, qui ont été touchés par la fermeture pendant la pandémie.

La loi considère un montant estimé à 15 milliards de dollars, qui sera destiné aux centres de présentation, aux cinémas indépendants et aux institutions culturelles. Le groupe aurait déjà participé à #SaveOurStages, un événement caritatif organisé dans le centre « Le Trobadour » dans la ville de Los Angeles, Californie.