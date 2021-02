Foo Fighters lance «Medicine At Night», un album pour guérir l’anxiété dans les moments difficiles | 45S

L’attente est terminée. Les Foo Fighters sont de retour à leurs anciennes habitudes et, pour le plus grand plaisir de tous leurs fans, ils reviennent en force avec la sortie de leur nouvel album studio: «Medicine At Night».

La sortie de « Medicine at Midnight » met fin à l’attente qui a commencé l’année dernière avec l’arrivée de plusieurs chansons telles que « Shame Shame », « F * ck you to 2020 », « No Son of Mine », et le le plus récemment sorti « Waiting on a War ». L’album a été produit par Greg Kurstin et Foo Fighters, conçu par Darrell Thorp et mixé par Mark «Spike» Stent.

Alors que l’anticipation augmentait de façon exponentielle avec chaque nouvelle chanson, les premières critiques de presse sont les plus enthousiastes des 26 ans du groupe dans le jeu, notamment:

« (QUATRE ÉTOILES) Plus brillant et plus optimiste que tout ce qu’ils ont jamais fait… Même les chansons de rock les plus difficiles regorgent de bonbons pour les oreilles. » – ROLLING STONE

«L’un des meilleurs albums de Foo Fighters de ce siècle.» – WALL STREET JOURNAL

«Dave Grohl et sa compagnie ont un autre album gagnant entre les mains.» – MERCURY NEWS

Lors d’une interview, Dave a assuré que cet album est un bon remède pour lutter contre l’angoisse dans des temps où l’on vit beaucoup d’incertitude.

«D’une part, oui, car étant donné l’angoisse que la présidence Trump a quittée, l’enfermement et le changement de puce, ces chansons peuvent être un bon remède. Mais d’un autre côté, tout a été désarmant et très étrange. Nous venions de faire l’album juste avant que le COVID n’éclate », dit-il.

«Il était prévu de sortir cet été et pour nous de commencer une tournée qui allait durer plus de deux ans, et tout devait s’arrêter. Et l’album a été un an de léthargie; nous devrons réapprendre les chansons », a-t-il déclaré.

Pour célébrer la sortie de leur nouvel album, Foo Fighters animera une série radiophonique spéciale en six épisodes: Medicine at Midnight Radio sur Apple Music Hits. Chaque membre du groupe présentera un épisode d’une heure dans lequel ils exploreront leurs inspirations personnelles et réfléchiront au processus créatif derrière l’album.

Les fans peuvent se connecter tous les jours la semaine prochaine, à partir du lundi 8 février à 16 h 00 PST sur Apple Music Hits sur apple.co/FFRadio et simultanément sur la nouvelle chaîne SiriusXM à diffusion limitée du groupe, Foo. Fighters Radio. Dave a également rejoint Zane Lowe dans son émission quotidienne Apple Music 1 plus tôt cette semaine pour discuter de l’album.

Sans plus tarder, nous vous laissons avec les nouveaux Foo Fighters: «Medicine At Night».