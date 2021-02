Foo Fighters, Iron Maiden et Tina Turner parmi les nominés du Rock n ‘Roll Hall of Fame 2021 | 45S

De nouveaux membres qui resteront pour la postérité. Foo Fighters, Iron Maiden, Jay-Z, Tina Turner et d’autres ont été nominés pour le Rock n ‘Roll Hall of Fame, l’une des distinctions les plus importantes pour un musicien, sur le rock.

Ceux-ci ont été annoncés aujourd’hui, où nous pouvons voir des noms tels que Rage Against The Machine, The New York Dolls, The Go-Go’s, Kate Bush et d’autres qui concourront pour conserver la reconnaissance annoncée. Il faut noter que Dave Grohl a déjà été inclus dans la salle car en 2014 il est entré en tant que batteur pour Nirvana.

Nous connaîtrons la liste définitive de ceux qui seront dans le célèbre musée dédié au rock au mois de mai. Maintenant, nous devons choisir nos favoris. Vous avez la possibilité de choisir 5 artistes par jour. Il vous suffit d’aller sur le site Web Fan Vote 2021 (rockhall.com) et de vous inscrire.

Consultez la liste complète des nominés pour le Rock n ‘Roll Hall of Fame ci-dessous.