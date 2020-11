Foo Fighters annonce un nouvel album: « Medicine At Midnight » et la chanson de sortie | 45S

2020 se termine en beauté. Pour tous les fans de Foo combattants Cette nouvelle égayera sûrement leur journée, puisque le groupe a annoncé qu’ils sortiraient un nouvel album et pas seulement cela, mais ils ont également sorti une chanson qui émerge de cet album.

Il s’agit de ‘Medicine At Midnight’, leur dixième album et qui marque le retour du groupe après 3 ans sans rien sortir de nouveau depuis leur dernier album sorti en 2017. Ils ont également sorti “Shame Shame”, une chanson appartenant à cette disque et qui est maintenant disponible pour vous de jeter un oeil à ce qu’ils ont préparé pour nous cette fois.

Foo Fighters a fait ses débuts avec ce single dans la série Saturday Night Live et pas seulement cela, mais ils ont également joué à «Times Like These», pour le plus grand plaisir de tous leurs fans.

L’album sera disponible à partir du 5 février 2021 et sera composé de 9 chansons. En attendant, nous vous laissons la pochette de l’album que le groupe a publié sur les réseaux sociaux, ainsi que la version studio et live de « Shame Shame » ainsi que la liste des chansons qui composent ce nouveau projet.

« Médecine à minuit »

1. Faire un feu

2. Honte, honte

3. Cloudspotter

4. En attendant une guerre

5. Médecine à minuit

6. Pas de fils à moi

7. Tenir du poison

8. Chasser les oiseaux

9. L’amour meurt jeune