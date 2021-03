‘Fontemon’ est un jeu vidéo de style ‘Pokémon’ qui se joue dans une police de caractères (oui, ça ressemble à)

Dans le monde des jeux vidéo, nous avons littéralement tout vu, de «DOOM» fonctionnant sur une calculatrice avec une batterie de pommes de terre à «Minecraft» fonctionnant à l’intérieur de «Minecraft», mais la communauté des développeurs n’est jamais surprenante. Et c’est qu’un développeur du nom de Michel Mulet a créé ‘Fontemon‘, un jeu qui s’exécute directement dans une police. Oui, une police comme «Times New Roman» ou «Comic Sans».

Le nom de la police est évidemment Fontemon.otf. Le jeu est basé sur «Pokémon» et comprend 4 696 cadres individuels, 314 sprites et 1 085 mots de texte. Il peut être lu dans le navigateur à partir de ce lien ou, théoriquement, à partir de n’importe quel éditeur de texte si nous téléchargeons et installons la police, ce qui peut être fait à partir du lien suivant. Nous n’avons pas été en mesure de le faire fonctionner dans Word, mais nous avons pu jouer dans le lien Web.

Un ensemble dans une police

Mulet a publié sur GitHub tout le code nécessaire à quiconque pour créer son propre jeu. Cela prend juste Blender, le moteur de jeu, beaucoup de temps et quelques sprites à tester. Il y a un tutoriel complet sur ce lien. Dans cet autre lien, Mulet explique tout le processus suivi développer le jeu, ce qui a été un exercice de patience.

«Fontemon», à toutes fins pratiques, est un jeu «choisissez votre propre aventure». Tout ce qui se passe dans le jeu est décidé à l’avance et est placé à la source, c’est-à-dire qu’aucun calcul n’est effectué pendant le jeu. Ce n’est pas une machine de Turing, mais une machine à états finis, explique le développeur lui-même sur GitHub. Il y a une certaine marge de manœuvre pendant le jeu, comme lorsque l’on choisit l’une ou l’autre créature à combattre, mais tout est, d’une certaine manière, prédéfini.

Le jeu, en gros, se compose de différents glyphes. Lorsque nous appuyons sur une touche, nous entrons un caractère, mais ce qui est reproduit à l’écran est un glyphe. Chaque image du jeu vidéo est un glypheSeulement au lieu d’afficher la lettre «A» ou «B», les sous-programmes sont utilisés pour afficher un plein écran. Par exemple, l’image en dessous de ces lignes est un glyphe unique, équivalent à reproduire la lettre «A», mais d’une manière plus complexe.

Ainsi, lorsque vient le temps de prendre une décision dans le jeu (par exemple quelle créature emmener au combat), «Fontemon» reproduira tel ou tel glyphe en fonction de la touche sur laquelle nous appuierons. L’animation que nous voyons à l’écran est créée à l’aide de ligatures. ‘Fontemon’ a actuellement 4696 cadres individuels, 314 sprites et 1 085 mots de texte, mais selon Mulet, il pourrait être stocké jusqu’à 65 536 cadres, jusqu’à 65 536 sprites et des mots illimités.

Le jeu est divertissant, mais aussi un peu compliqué (si vous voulez l’essayer, appuyez et maintenez n’importe quelle touche pour que l’animation soit jouée). À un certain moment, nous serons vaincus et le jeu nous incitera à réessayer. Comment? Supprimer le texte que nous avons saisi dans les dernières minutes et retaper. Dans ce lien, vous avez quelques astuces pour terminer le jeu et les étapes pour obtenir l’œuf de Pâques.