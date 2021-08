Fondation : tout ce que vous savez sur la série Apple TV+

Ce n’est pas Netflix, ce n’est pas Amazon Prime Video, ce n’est pas Disney+, ce n’est pas HBO Max. La série le plus attendu par les fans du science fiction sera présenté dans Apple TV +. Il s’agit de Fondation, l’adaptation audiovisuelle des romans de Isaac asimov. Et bien qu’il soit comparé à des films comme Dune ou Guerres des étoiles, cette série littéraire de 16 livres est emblématique depuis son lancement en 1942. Un groupe d’humains y est dispersé sur les planètes du monde entier. galaxie Mais ils ont quelque chose en commun : ils vivent sous la domination du soi-disant Empire Galactique.







Lorsque l’empire commence à tomber, les exilés doivent voyager à travers l’espace pour sauver nul autre que toute l’humanité. Pour le moment, une seule saison initiale est confirmée avec 10 chapitres, mais la vérité est que si les nombres de spectateurs répondent aux attentes de la production, il y a beaucoup de matière à prolonger lors d’autres épisodes de la série.

La première saison de Foundation comptera 10 épisodes (Apple TV+).



Tout semble indiquer qu’il s’agira d’un grand succès: L’annonce officielle du pari Apple TV + a été donnée à la mi-2018 et à ce jour, les fans de l’auteur attendent toujours avec impatience la première. Récemment, la plateforme de streaming a présenté le première bande annonce et en quelques jours, il a dépassé les deux millions et demi de vues. Il ne reste plus grand-chose pour que l’attente se termine : le 24 septembre, la société publiera ce contenu tant attendu.

Le personnage principal s’appelle Dr Hari Seldon et sera joué par le lauréat du prix SAG et nominé aux Emmy, Jared Harry. Le reste du casting de La Fondation, tel que traduit pour l’Amérique latine, il est complété par Lee Pace (Brother Day), Lou Llobell (Gaal Dornick), Leah Harvey (Salvor Hardin), Laura Birn (Demerzel), Terrence Mann (frère Dusk), Cassian Bilton (frère Dawn ) et Alfred Enoch (Raych).

La plupart des épisodes de la Fondation seront réalisés par Alex Graves (IMDb).



Le projet est en charge de David S. Goyer, producteur exécutif et showrunner. Les membres de la production incluent Robyn Asimov, Josh Friedman, Cameron Welsh, David Ellison, Dana Goldberg et Marcy Ross. En revanche, la plupart des épisodes seront réalisés par Alex Graves, qui était également responsable des chapitres de Les garçons, Game of Thrones et Château de Cartes.