Fonctionnement des cartes appareil photo

Borderlands 3 continue de grandir et d’ajouter du contenu. Dans ce guide, nous vous montrerons comment fonctionnent les cartes de chambre.

La vérité est que Borderlands 3, depuis son lancement, n’a cessé de croître. Avec l’arrivée du deuxième DLC de Season Pass 2 (Director’s Cut), beaucoup de contenu a été ajouté, y compris un système de récompenses quotidiennes et hebdomadaires. Nous expliquons comment fonctionnent les cartes de chambre.

Sur notre chaîne YouTube, vous pouvez trouver plus de guides comme celui-ci et d’autres jeux, alors n’hésitez pas à jeter un œil à tout ce que vous voulez voir. Aussi, si vous manquez un guide, vous pouvez nous le dire et nous ferons de notre mieux pour l’apporter. Sans plus tarder, passons aux choses sérieuses:

Les cartes de chambre sont des défis quotidiens et hebdomadaires qui sont utilisés pour débloquer des produits cosmétiques et des récompenses. Tous les jours vers six heures de l’après-midi, les défis reprendront. Quant aux défis hebdomadaires, ils seront mis à jour tous les jeudis.

Le fait de relever les défis quotidiens et hebdomadaires nous donnera une expérience qui remplira une barre verte. Une fois que cette barre est pleine, ils nous donneront un coffre pouvant contenir des clés, de l’éridium ou l’un des produits cosmétiques à débloquer.

Cependant, relever ces défis est facultatif et nous pouvons augmenter l’expérience de la barre verte par d’autres moyens, comme vaincre des boss, ce qui est généralement plus rapide et meilleur, mais aussi plus ennuyeux.

Désormais, avec les clés en diamant que nous obtenons, nous pouvons nous rendre dans une nouvelle pièce où, en utilisant l’une de ces clés, nous aurons 300 secondes pour choisir entre un pack d’armes, de boucliers et de modificateurs, pouvant en prendre un de chacun ( trois au total).

Et c’est tout à blâmer, nous continuerons à apporter des guides Borderlands 3 que vous pouvez lire ici avec de nombreux autres guides pour vos jeux préférés. Alors restez à l’écoute au cas où vous voudriez obtenir une arme spécifique … ne manquez pas le butin!