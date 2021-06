Fonctionnalité : Vos 10 meilleurs jeux PS5 et PS4 de 2021 à ce jour

À l’approche de la mi-parcours de 2021, nous avons décidé de faire le point sur les six derniers mois en chargeant la communauté adorable et enthousiaste de Push Square de classer ses jeux PlayStation préférés de l’année jusqu’à présent. Cela a entraîné plus de 5 000 votes placés au cours des cinq derniers jours, avec des exclusivités PS5 en conflit et des expériences PS4 toujours à la hauteur. Cela nous laisse avec une excellente liste des 10 meilleurs qui a sûrement au moins quelque chose pour tout le monde. Mais sinon, il nous reste encore la moitié de l’année pour que vous trouviez quelque chose à aimer. Jetons donc un coup d’œil à vos 10 meilleurs jeux PS5 et PS4 de 2021 jusqu’à présent.

dix. Disco Elysium : The Final Cut – 116 votes (2% du total des votes)

9. Yakuza : comme un dragon – 132 voix (2%)

8. Tueur à gages 3 – 164 voix (3%)

7. Contrôle : Édition Ultime – 193 votes (4%)

6. Il en faut deux – 193 votes (4%)



Le retour triomphal de Cloud Strife sur PS4 n’était tout simplement pas suffisant pour vous, car le héros de mauvaise humeur fait son entrée dans le top cinq un an plus tard grâce à une mise à niveau de la génération actuelle emballée avec un joli morceau de DLC. Yuffie de Wutai joue dans une nouvelle histoire qui détaille ce qui se passe lorsque le protagoniste principal n’est pas là pour balancer son épée Buster. Et bien que cela puisse être une expérience un peu courte, les fans du classique PS1 trouveront beaucoup à aimer. De plus, le jeu de base a l’air et fonctionne mieux que jamais maintenant. Square Enix a corrigé la porte d’entrée de Cloud, de sorte que la version PS5 doit en quelque sorte être bien classée.

Le commandant Shepard est enfin de retour et il est plus beau que jamais dans ce remaster complet de la trilogie RPG. BioWare est vraiment allé en ville, s’assurant que chaque détail brille pour la nouvelle génération et modernisant les aspects mécaniques et de gameplay qui en avaient le plus besoin. Vous savez ce que vous allez obtenir avec Mass Effect, et c’est exactement pourquoi les fans ont afflué en masse à la masterclass de jeu de rôle d’une série ces derniers mois. Sauvez la galaxie, réussissez des tests de Paragon ou Renegade, et peut-être même romancez un extraterrestre ou deux en cours de route. La franchise Mass Effect est de retour, et le monde est un meilleur endroit pour cela.

Resident Evil Village s’est rapidement imposé comme l’une des meilleures entrées de la franchise d’horreur à ce jour. Aimez-le ou détestez-le, mais le protagoniste Ethan Winters revient pour un voyage sauvage à travers un village européen reculé regorgeant de grandes dames, de loups-garous et de toutes sortes d’autres monstres. Pas de zombies à voir autour de ces parties. Il en résulte une autre expérience impressionnante à la première personne avec d’excellents combats de boss, une action intense et des personnages mémorables qui feront partie de la tradition de Resident Evil. Qui sait quelle est la prochaine étape pour la famille Winters, mais nous serons certainement là pour assister à la conclusion. Un bon début pour la série sur PS5.

2. Retour – 816 votes (15%)

La version AAA de Housemarque sur le genre rogue-like a catapulté le studio finlandais à la deuxième place avec Returnal. Ce n’est pas une surprise, cependant, étant donné les travaux antérieurs du développeur sur Resogun et Nex Machina. Bien que, avec le soutien et le financement de Sony alimentant ses efforts, le sort de Selene Vassos amène les choses à un tout autre niveau. Vos sens sont constamment attaqués alors qu’un barrage de formes de vie extraterrestres vous jette tout ce qu’ils ont sur vous, entraînant régulièrement la mort après la mort. Cependant, ces revers ne font que rendre les hauts et les triomphes encore meilleurs. Housemarque a établi une toute nouvelle norme pour le genre rogue-like – une norme que nous ne prévoyons pas d’être dépassée de si tôt. Quel match.

Le duo de planète-trotteur de Ratchet et Clank est en tête de votre liste des meilleurs jeux PS5, PS4 de 2021 à ce jour ! Rejoint par Rivet et Kit, le dernier duo s’intègre si bien dans l’histoire qu’on ne peut imaginer une suite sans eux. Cela ne signifie pas pour autant que les fans de la saga de longue date ont été laissés de côté. La boucle de gameplay classique d’action et de plate-forme est revenue avec quelques nouvelles cloches et sifflets pour nous divertir, tout en ayant l’air exceptionnel et en donnant un but au SSD PS5. Sera-ce le meilleur titre global PS5, PS4 de 2021? Nous nous réunirons dans six mois pour le savoir.

Comment votre liste personnelle des meilleurs jeux PS5 et PS4 de 2021 se situe-t-elle jusqu’à présent par rapport au top 10 de la communauté Push Square ? Êtes-vous d’accord ou un certain titre a-t-il été oublié ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.