Fonctionnalité: Super Mario et ses amis – Une histoire de Mainline Mario Multiplayer

Si vous lisez ceci, il y a fort à parier de supposer que vous avez traîné avec Mario et ses copains à moins une fois dans ta vie. Que vous fassiez du karting, que vous alliez sur les courts de tennis pour quelques sets ou que vous assistiez à ceux cruel des soirées où toutes les pièces et étoiles que vous aviez ont été volées (non, je ne suis pas fou), les manigances multijoueurs sans plateforme de Mario ont besoin de peu d’introduction. L’équipage de Mushroom Kingdom a vu plus d’aventures que la plupart dans une variété de disciplines, et nous avons souvent pu amener nos amis avec nous pour la balade. Pourtant, malgré la riche histoire multijoueur de Mario, le principal Super mario les jeux ont toujours été un sac mélangé dans ce département.

Les aventures 2D de Mario ont acquis une cohérence coopérative au cours de la dernière décennie, mais ce n’est que Super Mario 3D World que les entrées 3D ont vraiment donné vie au multijoueur. Offrir une coopération locale à quatre joueurs sur la Wii U, c’est sans doute le sommet de la plate-forme multijoueur de Super Mario, et avec en ligne ajouté à la La fureur de Bowser Switch port, nous aurons potentiellement bientôt la main sur le package définitif. Nous sommes à moins d’un mois du lancement, et dans cet esprit – à part les retombées – nous avons décidé de revenir sur l’histoire du multijoueur de Super Mario …

Des débuts modestes

Réduction de l’action formative à deux joueurs sur un seul écran des non-Super Les frères Mario., rares sont ceux qui auront besoin de se rappeler comment tout a commencé avec Super Mario Bros.. Compte tenu de la technologie de l’époque, la fonctionnalité à deux joueurs était naturellement limitée. Avec Luigi agissant comme un échange de palette pour Mario, les joueurs changeraient simplement de tour en perdant une vie dans les huit mondes du jeu, et c’est tout.

Malgré des mécanismes presque identiques (difficulté mise à part), cet élément « multijoueur » n’a pas été conservé Les niveaux perdus, bien que Luigi soit disponible séparément, offrant un saut accru mais une friction réduite au sol. Son remplacement occidental, Super Mario Bros.2, vous permet de choisir entre quatre personnages énormes, bien que ce soit aussi une affaire en solo.

Super Mario Bros.3 vu le retour du multijoueur à commutation de pads, mais cette fois-ci, vous vous reliez pour explorer la carte du monde. Tout comme avant, Luigi était un échange de palette Mario, mais le jeu présentait des options étendues comme un remake du jeu d’arcade Mario Bros. susmentionné et le vol de cartes les uns des autres, mais en fin de compte, il n’a pas ajouté beaucoup en termes multijoueurs. Nintendo a maintenu une approche similaire avec Super Mario World, bien que la « suite » du monde Île de Yoshi (un jeu très différent) l’a complètement écarté.

Passer à la 3D

Nintendo

Il n’a jamais été implémenté dans la version finale, mais lorsque Mario a fait la transition 3D dans Super Mario 64, Shigeru Miyamoto a expérimenté le multijoueur. S’exprimant lors d’entretiens, il a déclaré qu’un support à deux joueurs était prévu avec Luigi mais finalement abandonné – en raison des limitations matérielles du N64. Plus tard, clarifiant qu’ils avaient également prévu un mini-jeu de style Mario Bros., qui a également été mis en conserve.

Cependant, le manque de fonctionnalité multijoueur dans le produit fini n’a pas empêché les fans de se l’approprier au fil des ans, même si le résultat de ces projets était trop prévisible. Ce support multijoueur de quelque nature que ce soit n’a été officiellement reçu que via le remake de DS, qui comprenait de nouveaux mini-jeux et un VS compétitif. Mode.

Tout comme 64, Super Mario Sunshine était une aventure en solo. Ce n’est que Galaxie qu’une entrée 3D comprenait finalement une option pour impliquer un deuxième joueur, en adoptant une approche coopérative qui signifiait essentiellement le partage de vos contrôles. Le joueur un contrôlait Mario et le joueur deux pouvaient viser, collecter et tirer des Star Bits, leur permettant de frapper les ennemis et d’offrir un coup de main (Mario pourrait également sauter plus haut si les deux joueurs appuyaient sur ‘A’ à la fois). Un ajout amusant et subtil, mais peut-être trop minime – à peine le genre d’action multijoueur « appropriée » disponible ailleurs. Galaxy 2 basé sur cela, permettant aux joueurs de contrôler un Luma orange qui pourrait attaquer les ennemis, mais c’est une légère variation sur le thème.

La vraie affaire

le réel La percée multijoueur est venue avec le retour de Super Mario en 2D. Lancé entre les deux jeux Galaxy en 2009, Nouveau Super Mario Bros. Wii s’est appuyé sur le succès de son prédécesseur DS et nous avons finalement vu le rêve de Miyamoto de la coopérative Super Mario se réaliser. Cela a permis à quatre joueurs de se joindre à l’histoire principale et de créer ce que le concepteur a appelé une «expérience de groupe significative». Cela ne veut pas dire que le jeu DS n’avait pas de multijoueur, pas du tout, mais il était plus axé sur les mini-jeux et un mode compétitif.

© Nintendo

Le potentiel de Mario co-op était clair et a tracé la voie que suivront les futures entrées 2D. Nouveau Super Mario Bros.2 sur 3DS a continué d’offrir le mode histoire en coopération avec une option à deux joueurs, mais le suivi de la Wii U s’est basé sur ce cadre et a permis à un cinquième joueur de se joindre via la manette de jeu. Appelé « Mode Boost », l’utilisateur du GamePad pouvait placer des blocs à travers le niveau, aidant (ou gênant) les autres joueurs pendant qu’ils naviguaient sur le parcours. En raison d’un changement de matériel, il a été supprimé dans l’édition Deluxe du Switch, mais était très amusant à l’époque. Nous n’avons pas vu de nouvelle entrée dans ce domaine depuis, bien que la particularité de la bataille royale soit le temps limité Super Mario Bros.35 est arrivé l’année dernière pour les abonnés de Nintendo Switch Online et a livré une marque compétitive de multijoueur en ligne utilisant le jeu original comme modèle.

En fait, il est juste de dire Créateur de Super Mario a remplacé dans une certaine mesure la sous-série «Nouvelle», nous donnant des outils de création de niveau personnalisés et la possibilité de partager des cours en ligne. Malgré les aspects communautaires, c’était un joueur unique à l’origine, mais en 2019. Super Mario Maker 2 a ajouté un nombre considérable d’outils à la ceinture multijoueur de Mario. Nous avons dit à l’époque que ce serait probablement le dernier jeu Mario 2D dont vous aurez besoin, et pour une bonne raison; avec des options de scène étendues et un mode multijoueur à quatre personnes – à la fois localement et, éventuellement, en ligne – comment Nintendo fera évoluer ce modèle davantage (au-delà de la rationalisation de l’expérience) est difficile à imaginer.

Nintendo a toujours su créer des surprises et revenir aux entrées 3D, expérience solo Super Mario 3D Land a jeté les bases sur lesquelles Super Mario 3D World s’est construit. Reprenant divers éléments de gameplay de 3D Land, c’était le jeu qui nous a finalement présenté une coopération à part entière en trois dimensions. Bien que limité par les faibles ventes de la Wii U, il a été un succès critique et a également utilisé les fonctionnalités de la communauté Miiverse (RIP) et un jeu à deux joueurs «Luigi Bros» basé sur Mario Bros. était également présent.

Changer les choses

Il était presque décevant de voir cette fonctionnalité coopérative étendue supprimée dans Super Mario Odyssey, bien que pour parler franchement, ce n’est pas vraiment une comparaison juste. Ils partagent le nom de Super Mario, bien sûr, mais chaque jeu se joue très différemment, et l’approche du bac à sable d’Odyssey signifiait que cela convenait mieux au mode solo. Tout comme Galaxy, il a choisi une option de coopération plus légère, permettant à un deuxième joueur de contrôler Cappy indépendamment de Mario. Vous avez également une option de mini-jeu en ligne distincte avec Luigi’s Balloon World. Les joueurs cachent un ballon dans un royaume et d’autres devront alors le trouver dans un délai fixé. Une diversion amusante, absolument; mais pas particulièrement cher.

Super Mario n’est pas une franchise particulièrement cohérente en matière de multijoueur, mais au fil des décennies, il a certainement offert un moyen de se connecter avec d’autres personnes. Comme beaucoup d’entre nous restent actuellement confinés chez eux, cette capacité est plus importante que jamais, ce qui rend les options en ligne à venir de 3D World encore plus précieuses pour les joueurs de Switch. Miyamoto n’a jamais perdu de vue son objectif initial, nous apportant des expériences que deux personnes peuvent jouer ensemble, et cela s’est lentement réalisé. Quel que soit l’itinéraire emprunté par Nintendo, nous avons hâte de voir où va notre plombier italien préféré.

© Nintendo

Faites-nous savoir ci-dessous vos expériences multijoueurs Super Mario préférées au fil des ans.