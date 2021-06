Fonctionnalité : Quiz sur les prédictions de l’E3 2021 – 20 questions pour vous mettre en appétit pour l’E3

2020 a vu l’E3 disparaître complètement, brisant ainsi notre impressionnante séquence de cinq ans d’hébergement d’un quiz communautaire annuel sur l’E3 ici sur Push Square. Mais au cas où vous ne l’auriez pas entendu, l’E3 est de retour pour 2021, tout comme notre quiz !

Nous avons 20 questions par oui ou par non alignées ci-dessous, et nous vous demandons de bien vouloir nous aider à prédire l’E3 2021. Pour mémoire, l’E3 commence officiellement le samedi 12 juin et se termine le mardi 15 juin. Toutes ces questions se réfèrent à cette période de trois jours.

(Pour un calendrier complet de l’E3 2021, n’oubliez pas de consulter notre guide sur le sujet : Calendrier E3 2021.)

En 2019, lorsque nous avons profité pour la dernière fois d’un quiz E3, vous avez bien prédit 13/20 questions correctement. Ce n’est pas un mauvais score, mais nous sommes sûrs que vous pouvez faire mieux cette fois-ci.

Alors, sans plus tarder, lancez-vous avec notre quiz E3 2021 et n’hésitez pas à discuter de vos prédictions dans la section commentaires ci-dessous.

Bonne chance!

Question 1: Sony évite à nouveau l’E3 cette année, mais nous allons toujours voir de nombreux jeux arriver sur les plateformes PlayStation. La vitrine Xbox peut ou non héberger un certain nombre de titres tiers.

Question 2: Beyond Good and Evil 2 a disparu depuis des lustres et son avenir est assez incertain – du moins de l’extérieur.

Question 3: Final Fantasy XVI a été annoncé lors du grand événement PS5 de Sony l’année dernière. Il est difficile de dire si d’autres séquences seront enregistrées pour la prochaine émission de PlayStation, ou si elles deviendront importantes à l’E3 – ou les deux !

Question 4: Selon des rapports d’initiés l’année dernière, Final Fantasy XVI est plus proche de la sortie que nous ne le pensons, étant en développement depuis environ quatre ans.

Question 5 : Capcom a présenté sa vitrine E3, promettant des mises à jour sur les jeux déjà annoncés. Mais l’événement de l’éditeur japonais aura-t-il plus qu’il n’y paraît ?

Question 6 : Cyberpunk 2077 a désespérément besoin d’une presse positive depuis son lancement l’année dernière. Si CD Projekt Red a quelque chose à annoncer – des mises à jour, des DLC, une date de sortie pour la version PS5 – l’E3 ferait une bonne étape.

Question 7 : On sait déjà qu’Assassin’s Creed Valhalla fera partie d’Ubisoft Forward, mais de nombreuses rumeurs entourant l’avenir de la série ont tourbillonné.

Question 8 : De lourdes rumeurs d’un tout nouveau titre Final Fantasy circulent depuis quelques semaines maintenant, mais y avez-vous confiance ?

Question 9 : En l’absence de Sony à l’E3 2021, certains fans s’attendent à ce que le géant japonais annonce sa propre conférence de presse à venir.

Question 10 : Vous vous souvenez des Lapins Crétins ? Ces stupides mascottes d’Ubisoft ? Cela faisait longtemps que nous n’en avions pas vu dans la nature…

Question 11 : Nous avons vu très, très peu de RPG d’action Babylon’s Fall jusqu’à présent, mais il reviendra lors de l’événement E3 de Square Enix.

Question 12 : Selon les rumeurs, une suite de Dragon’s Dogma serait une énorme annonce pour Capcom et les fans du jeu original.

Question 13 : Désolé, nous savons que cela peut être douloureux, mais c’est la tradition que nous posions des questions sur l’avenir potentiel de Sam Fisher.

Question 14 : Que fait Lara Croft ces jours-ci ? Nous savons qu’un nouveau jeu Tomb Raider est en développement, mais il est peut-être trop tôt pour le montrer.

Question 15 : Vous pouvez obtenir un crocodile de compagnie (ou est-ce un alligator ?) dans Far Cry 6. C’est tout ce que vous devez savoir.

Question 16 : Spider-Man est toujours censé arriver à Marvel’s Avengers à un moment donné, et le jeu sera mis à jour lors de l’événement E3 de Square Enix.

Question 17 : Récemment évalué pour une sortie PlayStation en Corée du Sud, le chéri indépendant Hades finira par faire le saut. Mais l’E3 est-il le bon moment pour enfin l’annoncer ?

Question 18 : On ne sait pas à quel point la vitrine E3 de Bandai Namco sera réellement impliquée, mais peut-être que l’éditeur nous surprendra.

Question 19 : Gearbox adore le jargon qui fait grincer des dents, et quelque chose nous dit qu’il ne se retiendra pas lors de son événement E3 dédié.

Question 20 : Encore une fois, Sony ne fait pas partie de l’E3 cette année, mais cela ne signifie pas qu’il doit rester silencieux.