Fonctionnalité : Nos prédictions PS5 et PS4 pour PlayStation Showcase 2021

Vous ne savez pas à quel point nous avons hâte d’écrire cette fonctionnalité : Sony a enfin confirmé sa grande vitrine de jeu pour jeudi et nous avons des prédictions à partager. L’équipe éditoriale de Push Square s’est réunie pour révéler chacune deux prédictions: une avec une chance quelque peu réaliste de se produire et une autre basée sur des rêves plutôt que sur la réalité. Ce sont les jeux PS5 et PS4 que nous attendons et espérons tous les deux lors du PlayStation Showcase 2021 de cette semaine.

Sammy Barker, rédacteur en chef

Prédiction réaliste : Le jeu multijoueur The Last of Us de Naughty Dog sera enfin révélé

Il est sûrement temps de faire une mise à jour sur le jeu multijoueur en ligne de Naughty Dog ? Cela fait bien plus d’un an que The Last of Us: Part 2 est sorti, et la société recrute depuis de manière agressive pour le spin-off en ligne de la franchise. Alors que j’attendais patiemment ce jeu, je pense qu’il est enfin temps que nous ayons un aperçu de ce que le développeur a prévu ; il a récemment déclaré vouloir faire une « expérience cinématographique entre joueurs ». En dehors de Gran Turismo Sport et de MLB The Show, cela fait un moment que Sony n’a pas sorti un jeu multijoueur à succès, donc je prédis et j’espère que nous aurons un avant-goût de ce qui se prépare en coulisses.

Prédiction de rêve : Sammy veut plus que ce que nous savons déjà

Cela va probablement être un flic, et je peux déjà sentir le regard mortel de mes collègues sur moi, mais je veux juste être surpris. Cela fait un an depuis la dernière conférence de presse PlayStation, et bien que j’apprécie mes jeux en ce moment, j’ai l’impression que l’industrie a été vraiment obsolète en 2021 dans son ensemble. Je comprends que Sony souhaite annoncer les jeux beaucoup plus tard dans leur cycle maintenant, mais si cet événement se concentre fermement sur des projets que nous connaissons déjà, je pense que je serai déçu. Nous approchons de l’anniversaire du lancement de la PS5, et je pense qu’il est important que Sony puisse nous impressionner avec des quantités connues comme God of War : Ragnarok mais aussi nous surprendre avec des projets que nous n’avons jamais vu venir.

Robert Ramsey, rédacteur en chef adjoint

Prédiction réaliste : Sony annoncera de nouvelles incitations PS Plus

Si l’on en croit les récents rapports, Sony a réfléchi à la manière d’ajouter de la valeur à ses services d’abonnement, en particulier PlayStation Plus. On pourrait faire valoir que Plus a eu besoin d’une refonte pendant un certain temps, et cet événement pourrait être l’endroit idéal pour faire des ajustements potentiels une réalité. Cela dit, je ne pense pas que Sony mettra en œuvre des changements radicaux dans l’ensemble, mais je peux le voir annoncer des ajouts ou des modifications. Juste assez pour adoucir l’affaire et rafraîchir le service alors que nous nous dirigeons vers la génération PS5 proprement dite.

Dream Prediction: Final Fantasy XVI obtient une date de sortie en mars 2022

Final Fantasy XVI est probablement le plus excité que j’ai été pour un nouveau jeu Final Fantasy depuis environ une décennie ou plus – et c’est parce que le talent éprouvé de Final Fantasy XIV est à la barre. Si nous obtenons quelque chose sur Final Fantasy XVI lors de l’événement de Sony, je serai heureux, mais le rêve est que Square Enix se libère enfin des mèmes et sorte un jeu vidéo en temps opportun. Curieusement, ce concept n’est peut-être pas si farfelu. Tout récemment, Square Enix a déclaré que la prochaine fois que nous verrons Final Fantasy XVI, ce sera un lancement beaucoup plus proche. En plus de cela, le jeu est censé être en développement depuis des années déjà – et c’est Apparemment arriver plus tôt que les gens ne le pensent. Mars 2022, bébé ! Crois le!

Stephen Tailby, rédacteur en chef adjoint

Prédiction réaliste: la version PS5 de GTA V sera enfin présentée

En juin dernier, Sony et Rockstar ont annoncé que Grand Theft Auto V, initialement un jeu PS3 de 2013, sera « étendu et amélioré » sur PS5 cette année. C’est vrai : un deuxième remaster d’un jeu approchant d’une décennie. Je suis un peu facétieux; GTA V est évidemment un jeu extrêmement populaire, en partie grâce à GTA Online, il est donc logique de garder ce train en marche. Je pense qu’il est assez raisonnable de s’attendre à ce que la version PS5 apparaisse sous une forme ou une autre lors du PlayStation Showcase 2021.

Prédiction de rêve : MotorStorm, bébé

Quant à ce que j’aimerais voir (mais ne le ferai probablement pas), en ce moment, je suis d’humeur pour MotorStorm. Ramène-le, Sony. Qu’il s’agisse d’un remaster ou d’une toute nouvelle entrée, je veux juste être de retour dans cet espace. Des courses tout-terrain extrêmes avec des classes de véhicules mixtes, une maniabilité arcade et une vitesse vertigineuse – c’est tellement amusant. Avec le grognement de la PS5 et les fonctionnalités impressionnantes de DualSense, cela pourrait aussi sembler époustouflant. Evolution Studios a peut-être disparu, mais MotorStorm a encore une chance. S’il te plaît?

Liam Croft, rédacteur en chef adjoint

Prédiction réaliste : Gran Turismo 7 Partage un nouveau gameplay et une fenêtre de sortie serrée

Je suis un homme simple cette semaine : montre-moi Gran Turismo 7 et je suis content. J’ai grandi obsédé par les entrées PS1 et PS2, et depuis que Gran Turismo Sport a pris la série de courses dans une direction légèrement différente, j’attends avec impatience le septième volet principal qui revienne à ses racines. Donnez-moi ces événements. Donnez-moi ces courses d’endurance. Je veux tous les voir dans une nouvelle bande-annonce de gameplay se concentrant à la fois sur la conduite et sur la façon dont les événements sont gérés dans les menus. Ensuite, terminez la présentation avec une sorte de fenêtre de publication. Je ne m’attends pas à une date exacte, mais un mois précis à espérer serait apprécié.

Prédiction de rêve : Metal Gear Solid Remake développé par Bluepoint Games

C’est cinq minutes avant la fin de la PlayStation Showcase et Jim Ryan se révèle, prenant le devant de la scène. « Merci de nous avoir rejoint pour notre dernier regard sur l’avenir de la PlayStation 5. Votre passion nous pousse à proposer les titres les plus avant-gardistes, combinant de nouvelles façons d’interagir avec le meilleur gameplay de sa catégorie. De tout le monde ici à PlayStation, nous apprécions votre soutien. Maintenant, permettez-moi de vous laisser avec une autre chose. «

C’est un remake de Metal Gear Solid de Bluepoint Games. Nous voyons Shadow Moses. Nous voyons Revolver Ocelot, Otacon et Solid Snake dans diverses scènes du jeu. Il vise un lancement fin 2022. Un article du blog PlayStation partagé peu de temps après la présentation précise que Sony a bel et bien acquis Bluepoint Games.

Ce sont quelques-uns de nos réalistes et plutôt irréaliste prédictions, mais qu’attendez-vous et qu’espérez-vous à la fois du PlayStation Showcase 2021 ? Publiez vos propres prédictions PS5, PS4 dans le commentaire ci-dessous.