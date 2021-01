Fonctionnalité: Meilleurs jeux Nintendo Switch Feel-Good

Lundi bleu. Non, pas seulement une chanson géniale de New Order, mais le nom inventé par les spécialistes du marketing pour le troisième lundi de janvier – prétendument le « jour le plus déprimant de l’année ». Alors que la genèse et la « science » douteuse derrière ce surnom morne sont dignes d’un sourire narquois, tout le monde devrait prendre au sérieux la santé mentale, en particulier après la raclée émotionnelle que beaucoup d’entre nous ont prise récemment.

Pour de nombreuses personnes, les mondes numériques des jeux vidéo ont été une grâce salvatrice ces derniers mois. Si vous vous sentez déprimé et que vous recherchez un petit coup de pouce pour les jeux vidéo, nous avons exactement ce qu’il vous faut. Bien que la portée et la fonction du divertissement interactif se soient développées bien au-delà de la simple évasion de nos jours, les jeux sont toujours un moyen brillant de plonger dans un environnement totalement différent et de s’éloigner de tout lorsque les choses semblent sinistres – et il y a beaucoup de positivité à être. trouvé dans les jeux Switch que nous avons assemblés pour vous remonter le moral.

Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de quelques-uns des jeux que l’équipe NL adore lancer lorsque nous avons besoin de nous remonter le moral (et lorsque le N64 n’est pas connecté pour une explosion de Banjo-Kazooie). De toute évidence, sortir avec des amis est un excellent moyen de vaincre le blues, vous voudrez peut-être commencer par nos sélections des meilleurs jeux Switch en coopération sur canapé ou des meilleurs jeux de société Switch si vous n’êtes pas un joueur solo, ou peut-être vérifier Découvrez notre sélection des meilleurs jeux à jouer si vous ne pouvez pas quitter la maison.

Si vous vous tournez les pouces par vous-même, jetons un coup d’œil à nos choix – sans ordre particulier – des meilleurs jeux de bien-être sur Nintendo Switch.

Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.

Éditeur: Nintendo / Développeur: Nintendo Date de sortie: 27 octobre 2017 ( Etats-Unis ) / 27 octobre 2017 ( Royaume-Uni / UE ) Coincé à l’intérieur à rêver de partir pour un tour du monde et d’échapper à cette morosité? Vous pouvez toujours utiliser la 2D avec Nouveau Super Mario Bros.U Deluxe, ou Super Mario Maker 2, mais le dernier jeu de plateforme 3D complet de Mario vous emmène dans un tour du monde qui ne manquera pas de vous remonter le moral. Que vous soyez une personne humaine qui préfère l’agitation et, en fait, l’agitation de New Donk City ou préfèrent la contemplation tranquille et l’isolement disponibles à la surface de la lune, Super Mario Odysseya tout. Ce n’est pas plus optimiste que ça. A lire : Cyberpunk 2077: heure de sortie, date de sortie Ou est-ce le cas? …

Éditeur: SEGA / Développeur: Équipe Sonic Date de sortie: 25 avril 2017 ( Etats-Unis ) / 28 avril 2017 ( Royaume-Uni / UE ) Sans doute le mashup déroutant ultime, il y en a pour tous les goûts et la couleur à revendre Puyo Puyo Tetris. Que vous soyez amateur de puyos ou de tétrominos, le jeu va puiser dans votre nostalgie de l’un ou l’autre tout en vous donnant un respect pour l’autre. Avec beaucoup de choses à apprécier pour les joueurs solo ou multiples, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper en tirant cette soirée. Il y a aussi la suite – vous ne pouvez pas vous tromper non plus.

Éditeur: Nintendo / Développeur: Nintendo SPD Date de sortie: 3 mars 2017 ( Etats-Unis ) / 3 mars 2017 ( Royaume-Uni / UE ) La légende de Zelda: le souffle de la nature est comme une tasse de quelque chose chaude et relaxante. Nous avons battu le jeu principal il y a longtemps, mais nous le déclenchons toujours régulièrement simplement pour parcourir Hyrule à la recherche de l’étrange graine de Korok et en laissant les collines et l’air numérique pur calmer nos nerfs. Nous le trouvons idéal pour soulager le stress (et nous avons trouvé naviguer sur la Grande Mer en Le Wind Waker tout aussi apaisant), mais le gameplay engageant et la beauté générale de Breath of the Wild le rendent parfait pour vous remonter le moral et vaincre le blues à tout autre mois de l’année. L’éveil de Link est tout aussi charmant si vous recherchez une aventure Zelda plus traditionnelle.

Éditeur: SEGA / Développeur: SEGA Date de sortie: 20 septembre 2018 ( Etats-Unis ) / 20 septembre 2018 ( Royaume-Uni / UE ) Une autre attente dans laquelle nous plongeons chaque fois que nous nous sentons déprimés, une explosion rapide à travers Green Hill Zone peut être plutôt réparatrice. Évidemment, le mélange mélodieux de musique, de cascades et de fleurs dansantes est susceptible d’alléger votre humeur, mais c’est plus que cela. C’est une chose étrange et réconfortante de naviguer dans un vieux favori avec un peu plus que de la mémoire musculaire. Nous le comparerions à l’écoute d’une chanson préférée, ou peut-être plus près, en jouant votre chanson préférée sur un instrument de musique; quelque chose dans sa mécanique apaise l’âme. A lire : Codes Roblox 2 Player Superhero Tycoon (octobre 2020) Sonic l’hérisson est disponible sur pratiquement toutes les consoles que vous possédez, tout comme sa suite encore meilleure, Sonic 2. Vous ne pouvez pas vous tromper non plus.

Éditeur: Nintendo / Développeur: Nintendo Date de sortie: 20 mars 2020 ( Etats-Unis ) / 20 mars 2020 ( Royaume-Uni / UE ) L’arrivée de Animal Crossing: Nouveaux horizons pour Switch nous a fait repenser à la façon dont nous avons abandonné notre Monde sauvage ville quand Animal Crossing: Nouvelle feuille arrivée. Nous regrettons de ne pas avoir correctement dit au revoir aux habitants de notre ville (Dibly, car «Crinkley Bottom» dépassait la limite de caractères) et, hélas, nous avons fait de même avec Bell Air, notre pauvre vieille ville de New Leaf. Pourtant, nous sommes beaucoup trop distraits pour attraper des poissons et créer des designs personnalisés pour nous attarder sur le passé et New Horizons s’avère être le tonique parfait pour les moments difficiles dans lesquels nous vivons. Quelle que soit l’entrée que vous ayez sous la main, cependant, Animal Crossing est le jeu le plus chaleureux et le plus délicieux.

Éditeur: ConcernedApe / Développeur: ConcernedApe Date de sortie: 5 octobre 2017 ( Etats-Unis ) / 5 octobre 2017 ( Royaume-Uni / UE ) Plus axé sur l’agriculture que l’entrée précédente, Stardew Valley est une simulation de vie à la campagne qui est tout aussi captivante si vous cherchez à échapper à la corvée de janvier. Après avoir hérité de votre ferme, il y a beaucoup de travail à faire, mais comme tous les meilleurs sims, bientôt tous les éléments se mettent en place et la joie de faire fonctionner une machine bien huilée prend le dessus. Avec un style 16 bits très agréable pour les visuels, c’est une merveilleuse façon de s’évader où que vous alliez avec votre Switch.

Éditeur: Multimédia Shin’en / Développeur: Multimédia Shin’en Date de sortie: 21 novembre 2019 ( Etats-Unis ) / 21 novembre 2019 ( Royaume-Uni / UE ) Un joli petit mélange d’énigmes atmosphériques, d’exploration discrète et de chaos de mini-jeux, Le Touryst était l’un des joyaux les plus divertissants de 2019 qui s’est sans doute un peu perdu dans les autres grandes sorties vers la fin de l’année. Il regorge d’énergie joyeuse et de surprises; la définition même de court et doux. C’est un bon moment pour le tourysme. A lire : Le PS Store répertorie les jeux pour 10000 € - un bug est un casse-tête

Éditeur: Studio Berzerk / Développeur: Studio Berzerk Date de sortie: 31 mai 2018 ( Etats-Unis ) / 21 juin 2018 ( Royaume-Uni / UE ) Celui-ci nous a surpris, mais Juste des formes et des rythmes est un plaisir absolu. Ne laissez pas l’étiquette «enfer de balle musicale» vous décourager – il s’agit d’un jeu chiptune accessible et joyeux avec des hommages au passé du jeu et un esprit contagieux et positif. Il se peut que vous ayez dépassé le flot de versions sur le Switch eShop – faites-vous une faveur et essayez les meilleurs jeux de bien-être sur Switch.