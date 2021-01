Fonctionnalité: Meilleurs jeux furtifs Nintendo Switch

Pour toutes les armes à feu, les craquements de fouets, l’action totale et le chaos qu’il y a à apprécier dans les jeux vidéo, un changement de rythme est parfois nécessaire. Toute cette violence sur une note peut devenir ennuyeuse, non? Pourquoi ne pas éliminer ce garde en patrouille ou ce démon couvert de crachats d’une manière plus sophistiquée; quelque chose de plus discret qu’un lance-roquettes au visage?

Heureusement, il existe une multitude de jeux furtifs sur Switch pour l’assassin gentil; les joueurs qui préfèrent leur ultraviolence un peu plus calculée et classe – juste la chose pour quand tous ces Glory tués ont perdu leur gloire.

Vous trouverez ci-dessous notre sélection des meilleurs jeux furtifs sur Nintendo Switch. Il existe une variété de styles différents, des jeux d’action 3D aux titres tactiques au tour par tour, mais chacun vous permet de vivre vos désirs d’être un agent furtif infiltrant les installations et envoyant des ennemis dans l’ombre avec un silencieux subtil, du fil de fer ou une côtelette de judo rapide. Oh!

Bien sûr, il manque un certain fournisseur d’action d’espionnage tactique à Switch pour le moment. L’apparence de Snake en tant que combattant Super Smash Bros.Ultimate à part, Konami Metal Gear Solid La série n’est pas encore apparue sur Switch sous quelque forme que ce soit (c’est-à-dire à moins que ce ne soit juste un travail de très haut niveau en passant inaperçu … avez-vous coché toutes les cases?). Cependant, il y a beaucoup d’autres jeux sur la console actuelle de Nintendo qui vous voient un-creepin ‘et un-sneakin’ pendant que nous attendons Snake, solide ou non, alors glissez sur Switch.

Alors, jetons un coup d’oeil – dans aucun ordre particulier – aux meilleurs jeux furtifs sur Switch.

Éditeur: IO Interactive / Développeur: IO Interactive Date de sortie: 20 janv.2021 ( Etats-Unis ) / 20 janv.2021 ( Royaume-Uni / UE ) Hitman 3 est une conclusion fantastique à l’une des très grandes trilogies du jeu et, avec cette version cloud, les joueurs de Switch peuvent se joindre au plaisir dans une expérience qui délivre les biens – tant que vous avez la bande passante pour le gérer. Les lacunes techniques attendues et inévitables de la diffusion en continu d’un jeu sur Internet – décalage d’entrée, creux visuels et problèmes de fréquence d’images – sont toutes présentes dans une certaine mesure mais, dans l’ensemble, si votre configuration haut débit est à la hauteur de la tâche, vous constaterez que une version parfaitement jouable d’un titre furtif élégant et addictif traîne dans l’ombre pour vous sur Switch. A lire : Future Games Show: Lord of the Rings: Gollum arrive sur Xbox One

Éditeur: Fusionner des jeux / Développeur: Lince fonctionne Date de sortie: 21 février 2019 ( Etats-Unis ) / 22 février 2019 ( Royaume-Uni / UE ) Cela prend un certain temps pour y aller et il a sa juste part de bizarreries ennuyeuses, mais à mesure qu’il progresse Aragami devient un jeu furtif solide avec une histoire fascinante. L’ajout de chapitres de contenu téléchargeable supplémentaires lui donne un gain de longévité bienvenu, et bien que les mécanismes capricieux du jeu l’empêchent de devenir un joyau incontournable, son look élégant et la gamme de capacités que vous acquérez à la fin signifient les fans de jeux furtifs (et les fans de furtivité. seulement) auront toujours du plaisir s’ils peuvent s’y tenir.

Éditeur: Ubisoft / Développeur: Ubisoft Date de sortie: 6 décembre 2019 ( Etats-Unis ) / 6 décembre 2019 ( Royaume-Uni / UE ) Assassin’s Creed: The Rebel Collection présente deux excellentes épopées de swashbuckling portées sur la console de Nintendo de manière raffinée. La furtivité est souvent simplement facultative plutôt que nécessaire, mais ce duo mortel offre une action clandestine de qualité si c’est ce que vous recherchez. Drapeau noir est une révélation en mode portable et a un look et des performances presque parfaits alors que vous vous frayez un chemin dans les Caraïbes dans les aventures captivantes de pirates d’Edward Kenway. Coquin, bien qu’il ait du mal à suivre légèrement ici et là, est toujours éminemment jouable et, avec l’excellent Freedom Cry, ils offrent Assassin’s Creed portable à un niveau que nous n’étions pas sûr de voir sur Switch. Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.

A lire : Scott Pilgrim contre. Le monde réédite le 14 janvier Éditeur: Humbles coeurs / Développeur: Humbles coeurs Date de sortie: 14 décembre 2017 ( Etats-Unis ) / 8 janvier 2018 ( Royaume-Uni / UE ) Ne jamais arrêter de se faufiler est une parodie du début Metal Gear Solid des jeux qui associent des dialogues vraiment amusants et des personnages et cinématiques ridicules à sa propre marque d’action furtive incroyablement lisse. Ses niveaux sont assez répétitifs et il y a un peu de broyage et de relecture inutiles des missions dans le but de prolonger artificiellement la durée de fonctionnement, mais, dans l’ensemble, c’est un petit titre amusant qui est parfait pour plonger dans et hors pour un coup de lumière- une action d’espionnage tactique sincère.

Éditeur: Divertissement Klei / Développeur: Divertissement Klei Date de sortie: 15 juin 2020 ( Etats-Unis ) / 15 juin 2020 ( Royaume-Uni / UE ) Invisible, Inc. est un petit jeu de tactique génial, là-haut avec Dans la brèche et XCOM – sinon mieux. La structure de la taille d’une bouchée cache un jeu trompeusement complexe et significatif, où toutes vos décisions signifient finalement quelque chose d’important pour cette dernière attaque désespérée. Si vous aimez les jeux furtifs ou tactiques – ou si vous cherchez simplement un moyen d’entrer dans l’un ou l’autre genre – alors Invisible, Inc. mérite votre attention.

Éditeur: Curve Digital / Développeur: iFun4all Date de sortie: 30 novembre 2017 ( Etats-Unis ) / 30 novembre 2017 ( Royaume-Uni / UE ) Nettoyeur de série est indéniablement cool, mais peut être en contradiction avec lui-même. D’une part, les niveaux de bouchées et l’humour fantaisiste devraient permettre une escapade amusante, amusante, mais elle est gênée par une poignée de petites mais importantes frustrations. C’est un jeu qui embrasse à la fois les tropes du genre furtif et ajoute une petite touche soignée, mais il ne faudra pas longtemps avant que même les joueurs les plus persistants aient souhaité être un peu plus indulgent concernant certains éléments. Avec un concept de base soigné, bien que limité, combiné à une superbe présentation rétro, Serial Cleaner est retenu par des choix de conception qui sont au mieux curieux et stimulants, et au pire terriblement obtus; un bon jeu plutôt qu’un bon jeu, mais qui vaut la peine d’être étudié si vous êtes un fan de cônes de vision et de décors des années 70 gorgés de sang. A lire : Fortnite ne sera de retour sur iPhone qu'en juillet 2021