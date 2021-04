Fonctionnalité: Meilleure musique PlayStation de mars 2021

Qu’est-ce qu’un nouveau mois signifie? C’est exact! Un nouveau mois signifie un nouveau récapitulatif musical! La PlayStation 5 est sortie depuis plusieurs mois maintenant, et certaines personnes ont même pu les obtenir. Alors, quelle meilleure façon de le démontrer qu’avec une poignée de superbes bandes sonores que vous pouvez… également expérimenter sur une PS4?

Le jeu de puzzle récursif de Graceful Decay est un régal visuel. Avec des couleurs vives et de beaux environnements, il est presque facile d’oublier que le jeu a également une très bonne bande-son. Composé d’une sélection de morceaux sous licence pertinents sur le plan narratif, ainsi que d’une partition originale de Cody Predum.

Stubbs est une relique fascinante et bizarre de ce à quoi ressemblait autrefois le jeu. Cela s’étend également à presque toutes les facettes de l’expérience. Prenez le combat de boss de jeu de rythme qui se produit tôt. Il ne suffit pas d’avoir un combat musical, l’équipe derrière ce titre fou de cerveau a également eu un certain nombre de groupes populaires pour enregistrer des classiques de la radio des années 60. Vous avez toujours voulu entendre Earth Angel interprété par Death Cab pour Cutie? Ce jeu est fait pour vous! Et cela ne mentionne même pas la très bonne partition originale de Michael Salvatori, un nom que beaucoup de joueurs reconnaîtraient probablement dans les titres de Bungie’s Destiny.

Balan Wonderworld est un jeu vraiment étrange. Parmi toutes les décisions de conception déroutantes entourant le jeu de plateforme bizarre, il y a au moins des noyaux de bonnes idées. Comme la musique. La bande originale composée par Ryo Yamazaki et Hironori Anazawa est excellente, offrant un merveilleux paysage sonore au jeu… moins qu’idéal..

Et on y va! Nous commençons à nous approcher d’une série de grands matchs – Returnal, Resident Evil Village, Deathloop, Ratchet & Clank: Rift Apart – donc les choses continueront à s’améliorer pour des scores remarquables. À mesure que nous nous rapprochons du temps chaud, certains matchs suivront sûrement, non?