Fonctionnalité: L’histoire de Resident Evil jusqu’à présent, résumée en 30 minutes hallucinantes

Allez-vous chercher Resident Evil Village aujourd’hui? Vous devriez: notre Critique de Resident Evil Village PS5 déjà expliqué que c’est sans doute le meilleur opus depuis l’incroyable Resident Evil 4. Mais avez-vous besoin d’une sorte de récapitulation de l’histoire pour vous mettre au courant? Nous pouvons vous aider, car nous avons créé une vidéo gigantesque de 30 minutes qui explique tous les battements majeurs jusqu’à présent.

Il y a des rebondissements, il y a des virages – et il y a Resident Evil 6. Soupir. Quoi qu’il en soit, si vous voulez un échauffement avant de vous plonger dans la dernière version de Capcom, ne cherchez pas plus loin. Oh, et si vous avez besoin d’un peu d’aide avec l’horreur de survie elle-même, assurez-vous de vous référer à notre Guide de Resident Evil Village ainsi que.