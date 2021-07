Fonctionnalité: Les 10 jeux PS5 et PS4 les plus attendus pour le reste de 2021

La semaine dernière, nous vous avons demandé de voter pour vos jeux les plus attendus à ce jour en 2021. Les six prochains mois environ s’annoncent très chargés pour les nouvelles versions sur PlayStation 5 et PlayStation 4, ce qui a abouti à un énorme sondage composé de plus de 60 jeux. Plus de 4000 votes ont été exprimés par la communauté Push Square.

Vos votes ont depuis été comptés et nous nous retrouvons avec un top dix digne, que nous avons répertorié dans cet article.

dix. Cyberpunk 2077 (PS5) – 134 voix (3%)

9. The Witcher 3: Wild Hunt (PS5) – 157 votes (4%)

8. Lumière mourante 2 – 165 voix (4%)

7. Champ de bataille 2042 – 171 voix (4%)

6. Les Gardiens de la Galaxie de Marvel – 177 votes (4%)

5. Far Cry 6 – 183 voix (4%)

Dites ce que vous voulez sur les jeux en monde ouvert d’Ubisoft, mais ils s’avèrent toujours très populaires. Far Cry 6 est à peu près entré dans ce top cinq, mais pour être honnête, cela a l’air amusant. Situé sur l’île caribéenne fictive de Yara, vous affrontez son dirigeant fasciste (joué par Giancarlo Esposito) et son régime militariste. Oui, c’est Far Cry de bout en bout, mais un bac à sable encore plus grand et une multitude de nouvelles mécaniques de jeu devrait en faire un à regarder.

Il y a eu un intérêt constant autour de Tales of Arise, surtout depuis que sa date de sortie en septembre a été confirmée, mais c’est toujours un peu surprenant de voir le RPG d’action obtenir autant de vos votes. La série Tales a toujours été raisonnablement populaire, mais Arise semble élargir son attrait avec de superbes graphismes et un gameplay vraiment élégant. Il y a une vraie promesse ici pour quelque chose d’assez spécial, et en ce qui concerne les jeux de style anime, Tales of Arise s’annonce comme les poids lourd de 2021.

3. Deathloop – 208 votes (5%)

Créé en exclusivité PlayStation avant le rachat de Bethesda par Microsoft, Deathloop continue d’être une sortie attendue. Le développeur déshonoré Arkane Studios mise sur le style avec ce jeu de tir basé sur le pouvoir, car vous êtes chargé d’éliminer différentes cibles à travers une gamme de niveaux complexes, tout en étant traqué par un autre personnage qui peut tromper la mort. Nous avons déjà vu beaucoup de Deathloop, et maintenant nous sommes impatients de mettre la main sur le produit fini. Tout comme vous, apparemment !

Absolument en avant à la deuxième place, Kena: Bridge of Spirits est ce titre indépendant époustouflant qui a été annoncé pour la première fois lors de l’événement de révélation PS5 de Sony. Bien que nous n’ayons pas vu beaucoup de séquences de gameplay brutes, il est sûr de dire que Kena a le potentiel d’être un peu un obstacle. Un design environnemental enchanteur, des animations magnifiques et ce qui ressemble à un système de combat cool pourraient se combiner pour créer un achat incontournable de nouvelle génération. En espérant que nous en verrons plus bientôt.

C’était inévitable, n’est-ce pas ? Horizon Forbidden West est votre jeu le plus attendu pour le reste de 2021, et ce n’est même pas proche. L’exclusivité PS5 et PS4 avait l’air à couper le souffle lors de sa démonstration de gameplay en mai, s’appuyant clairement sur ce qui était déjà une fantastique excursion en monde ouvert dans Horizon Zero Dawn. Bien sûr, il n’y a qu’un seul problème avec Forbidden West sur cette liste, et c’est sa date de sortie réelle. En effet, Sony a déclaré que la suite pourrait ne pas sortir cette année, malgré les meilleurs efforts du développeur Guerrilla Games. Pourtant, il n’y a absolument aucun doute sur le battage médiatique pour la prochaine aventure d’Aloy.

Vos jeux les plus attendus ont-ils été retenus ? Faites valoir vos favoris et dites-nous si vous êtes d’accord avec les dix premiers dans la section commentaires ci-dessous.