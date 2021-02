Fonctionnalité: La meilleure musique PlayStation de décembre 2020 et janvier 2021

Vous seriez pardonné de penser que nous avons oublié notre récapitulation mensuelle de la musique de jeu, mais hélas nous sommes de retour pour une autre année et prêts comme jamais. Puisque décembre attire généralement toute notre couverture du jeu de l’année, la première de celles-ci pour 2021 couvrira en fait décembre 2020. et Janvier 2021. Alors sans plus tarder, plongeons-nous dans ce double épisode bien rempli!

Dites ce que vous voudrez du lancement désastreux du titre de monde ouvert de CD Projekt RED à longue gestation. Il a une liste de bogues et de problèmes presque incroyablement volumineux à suivre, à un point tel qu’il encore n’a pas encore de retour sur le PlayStation Store. Mais un domaine qui n’était pas un problème avec cette version était sa musique. Avec un nombre impressionnant d’artistes invités contribuant aux airs de l’univers, ainsi qu’une partition originale massive qui représente parfaitement Cyberpunk en tant que genre, il y a une raison pour laquelle il a fait notre liste de bandes sonores de l’année malgré sa myriade d’autres lacunes.

Il y a un certain nombre de compositeurs dans l’industrie qui ont simplement une touche magique en matière de musique, et l’un de ces compositeurs est Gareth Coker. Offrant une autre bande-son stellaire, le titre inspiré d’Ubisoft Breath of the Wild montre à quel point le compositeur Coker est une fois de plus talentueux. Avec une partition qui capture la mystique et le sentiment d’émerveillement qui incombent à son sujet, Immortals Fenyx Rising offre de nombreuses raisons de passer du temps avec lui.

La musique est un axe central du récit du jeu d’objets cachés de Mojiken, il n’est donc pas surprenant d’entendre que la musique est l’un des aspects les plus remarquables du titre. Avec une mélodie de base non seulement intégrée au gameplay, mais également ancrée dans notre cerveau, la bande-son de Masdito Bachtiar était le mariage parfait pour cette sombre histoire d’amour et de perte.

En regardant simplement The Pedestrian, vous ne vous attendriez probablement pas à la bande originale de Logan Hayes. Un jeu de puzzle extrêmement intelligent qui transforme la signalisation du monde entier en une extravagance qui fait tourner la tête et qui incline la perspective, la musique a une touche étonnamment délicate. Hayes est capable d’évoquer une telle combinaison de beauté et de positivité avec la musique de The Pedestrian qu’il sera difficile de ne pas l’avoir sur une liste des best-of à la fin de l’année. Même complètement retiré du jeu, ce score est tellement apaisant, qu’il accompagne à peu près tout ce que vous pouvez imaginer.

Hitman a longtemps été une série avec une musique immaculée, qui a commencé en 2000 avec le premier score de Jesper Kyd pour la série. Mais avancez rapidement jusqu’à maintenant, et le compositeur Niels Bye Nielsen a livré l’un des nouveaux moments forts de la musique Hitman dans ce chapitre de départ de la trilogie World of Assassination. Avec une musique consciencieusement capable de gérer tout le drame, l’espionnage et, oui parfois, la maladresse innée de la série chérie d’IO, Hitman 3 sort sur une note positive dans tous les sens du terme.

Et juste comme ça, nous entamons une autre année de jeu, avec une toute nouvelle console pour le trajet. La PS4 n’a jamais vraiment eu de mal à fournir régulièrement des bandes sonores significatives, nous ne nous attendons donc pas à ce que cela soit problématique cette fois-ci non plus. La pandémie peut ralentir les choses puisque nous n’avons pas vraiment commencé à en ressentir pleinement les effets dans l’industrie du jeu vidéo, mais il y aura certainement encore de la musique dans laquelle il vaut la peine de plonger. Venez le mois prochain pour voir le prochain lot!