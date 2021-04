Fonctionnalité: Examen PS5: est-ce bon?

La PlayStation 5 de nouvelle génération de Sony est impressionnante sur PS4.

Dans ce Revue PS5, nous allons répondre à une question importante: la console PlayStation 5 de nouvelle génération de Sony est-elle bonne et qu’est-ce qui en fait une mise à niveau significative par rapport à la PS4? Nous allons discuter des principales caractéristiques du système, y compris Matériel et graphique, espace de stockage, Jeux, manette, et expérience utilisateur. Le but de cet article est de déterminer: devriez-vous acheter une PS5 ou non? Si vous recherchez des informations plus spécifiques, n’oubliez pas que vous pouvez toujours consulter notre Guide PS5 pour plus de détails. Veuillez également noter que cette revue est entièrement basée sur la PS5 standard et non sur la PS5 Digital Edition. Pour en savoir plus sur les différences entre les deux modèles, cliquez sur le lien suivant: PS5 Digital Edition vs PS5: Quelle est la différence?

Examen PS5: en bref

La PS5 ne réinvente pas la roue, mais elle affine l’expérience PS4 dans tous les bons domaines et saupoudre des innovations impressionnantes en cours de route. le Le contrôleur de la console de nouvelle génération est révélateur dans des titres comme Astro’s Playroom, où vous pouvez sentir physiquement des gouttes de pluie sur le bout de vos doigts et la force d’une mitrailleuse à travers la gâchette. Il se charge également incroyablement vite, aidé par son SSD suralimenté et quelques fonctionnalités d’expérience utilisateur intelligente.

