Fonctionnalité des noctambules dans Android 12: vos yeux seront heureux ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

L’une des innovations d’Android 12 est de saper le standard de votre smartphone. Cette fonction s’appelle «Extra Dim» et devrait intéresser tous les utilisateurs qui regardent à nouveau leur téléphone portable la nuit. Vos yeux seront heureux dans tous les cas.

La fonction apparaît dans le troisième aperçu du développeur d’Android 12, rapporte Droid Life. Si vous activez «Extra Dim», l’affichage s’assombrit au-delà du point de gradation normal. Vous pouvez déterminer le degré d’assombrissement de votre écran à l’aide du curseur.

Vous pouvez également déterminer si vous souhaitez maintenir l’innovation active après le redémarrage. En plus des réglages rapides, vous activez la fonctionnalité via un widget à l’écran. Si vous pouvez activer la fonction automatiquement à partir d’une certaine heure ou la luminosité ambiante n’est pas clair sur les captures d’écran. Mais ce serait pratique.

Regardez votre téléphone portable sans vous brûler les yeux

La fonction Night Owl d’Android 12 devrait être intéressante pour tous ceux qui regardent encore leur smartphone la nuit et ne veulent pas être éblouis, qu’ils soient couchés ou en déplacement. Ce dernier n’est actuellement possible que dans une mesure limitée en raison des couvre-feux nocturnes. Android 12 n’apparaîtra qu’à l’automne et, espérons-le, la pandémie corona se sera quelque peu atténuée d’ici là. Selon Google, « Extra Dim » devrait également être important pour les utilisateurs dont les appareils ont des problèmes avec la plage de luminosité et sont encore trop lumineux même au niveau le plus bas. Certains appareils OnePlus en font partie, par exemple, selon Droid Life.

Google développe actuellement la deuxième fonctionnalité pour Android 12, qui s’adresse aux utilisateurs qui regardent à nouveau leur téléphone portable au lit le soir: une fonctionnalité paresseuse (Autorotation intelligente) est également en préparation. La nouvelle version, en revanche, envoie parfois les applications directement en veille prolongée. À quoi pouvez-vous vous attendre exactement? Jusqu’à présent, il n’y a que des aperçus pour les développeurs. Cependant, un examen plus approfondi devrait bientôt être possible:









accord

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

+ BLEU Allnet L 4 Go