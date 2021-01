Fonctionnalité: Comment Takara a amené les combattants d’arcade de SNK à l’humble Game Boy

Entre 1994 et 1998, Takara Co., Ltd. a apporté certains des succès d’arcade Neo Geo les plus réussis de SNK – Samurai Shodown, Le roi des combattants, et Fureur fatale 2 – à l’humble Game Boy via une série de «démakes»; versions rationalisées et simplifiées des originaux d’arcade infiniment plus puissants reconstruits à partir de zéro exclusivement pour l’ordinateur de poche conquérant le monde de Nintendo.

Un rapide coup d’œil sur certaines captures d’écran révèle une forte similitude avec le fantastique de SNK Collection Neo Geo Pocket des combattants partagent tous deux une préférence pour les lignes épurées, les gros pixels et les graphismes caricaturaux par rapport à un vague coup de pinceau aux styles arcade croquants Neo Geo. Mais ces titres Game Boy sont antérieurs aux efforts portables de SNK de plusieurs ans et incluent officiellement une fonctionnalité majeure dont leurs voisins Neo Geo Pocket manquaient jusqu’à ce que l’émulation moderne intervienne: le support multijoueur à cartouche unique.

Vous avez besoin d’un Super Game Boy pour y accéder, mais si vous en avez un à la maison, les jeux de Takara affichent non seulement de jolies bordures et des portraits de personnages colorés, ils permettent également à un ami de jouer contre vous en utilisant rien de plus compliqué qu’un deuxième pad SNES.

Mais à quel point ces ports peuvent-ils vraiment être bons? Le Neo Geo était réputé pour ses prouesses graphiques; il est tout simplement impossible qu’un matériel alimenté par batterie qui ne puisse gérer que quatre nuances de vert se rapproche jamais de l’apparence des originaux. Intelligemment, le développeur n’a même pas essayé et espérait plutôt capturer le esprit des jeux qu’ils portaient plutôt que de viser un niveau de précision qu’ils ne pourraient jamais espérer atteindre – ils visaient à représenter plutôt que recréer.

Grâce à cette nouvelle approche, tout, de la toux d’Ukyo au Tiger Kick de Joe et à la position de combat distinctive de Ryo, est toujours instantanément reconnaissable, même si leur corps entier est composé de moins de pixels que leurs équivalents d’arcade dépensés sur les cheveux de quelqu’un (probablement). L’arbitre brandissant le drapeau de Samurai Shodown est toujours présent (et travaille) même s’il doit être coincé entre les barres de santé en haut de l’écran, et bien que ces titres portables n’allaient jamais avoir d’échantillons de discours à la mi-bataille, Nettou Garou Densetsu 2 (AKA le port Game Boy de Fatal Fury 2) contourne cette limitation de la manière la plus adorable possible en donnant à chaque personnage de petites bulles à la place. Voir Terry ‘dire’ « ALLEZ » comme il se moque de son adversaire est très amusant sur le petit écran de la Game Boy, même si c’est, à proprement parler, «faux».

Embellissant ces batailles sont des prises miniaturisées sur toutes les poses de victoire, les portraits de personnages, les touches mineures et les fantastiques illustrations en plein écran que vous connaissez déjà, les développeurs bien conscients que les jeux d’arcade de SNK prennent vie non seulement par la qualité brute, mais aussi par les détails fins, aussi. C’est juste incroyable de penser comment ils ont pu avoir le fidèle faucon de Nakoruru Mamahaha et le chien de Galford Poppy présents à tout moment à l’écran, ou pour un port écrasé de Samurai Shodown III pour apporter la beauté de la scène de fleurs de cerisier éclairée à la lanterne du Neo Geo aux jeux en déplacement à une époque où les écrans couleur portables – bien que disponibles – étaient une blague dévorante de batterie.

Inévitablement, des compromis ont dû être faits en cours de route et certains personnages ont été perdus lors de la transition vers les minces chariots gris de Nintendo. C’est décevant, mais dans l’ensemble, il serait déraisonnable de s’attendre à une cartouche Game Boy – leurs fichiers sont si petits qu’il y a une chance très réelle que vous ayez capturé avec désinvolture des captures d’écran uniques de Switch qui prennent plus d’espace mémoire – pour reproduire fidèlement chaque membre de chaque le casting du jeu, en particulier lorsque certains d’entre eux, tels que Le roi des combattants ’96, a bien fini vingt différents participants dans leurs versions arcade.

Bien que les listes aient été réduites, les personnages disponibles ne laisseront probablement personne le sentiment d’avoir changé, offrant quelque chose jusqu’à quinze combattants par défaut et quelques visages bonus à débloquer aussi, des bons vieux boss jouables aux personnages croisés inattendus d’autres jeux. Vous trouverez l’écureuil Iori du roi des combattants Nettou Spécial du combat réel (la version GB de Spécial Real Bout Fatal Fury), et le protecteur de la nature de Samurai Shodown Nakoruru dans le port Game Boy de Le roi des combattants ’95. Leur présence ne compense peut-être pas entièrement ce qui a été perdu dans la traduction, mais il y a encore une certaine particularité à jouer en tant que quelqu’un que vous pensez que vous n’étiez jamais censé avoir. du tout – un vrai plus plutôt qu’une seule personne de plus tirée d’une liste de fonctionnalités attendues.

Une fois que vous avez décidé de quoi jouer et de qui jouer (ou de quelle équipe jouer comme dans le cas de The King of Fighters), la seule chose à faire est de plonger et de continuer à battre un jeu. valeur d’opposition à la soumission. Les joueurs expérimentés de SNK trouveront les premières batailles en vol sur la seule mémoire musculaire, le système à deux boutons de la Game Boy faisant un travail admirable pour remplacer les quatre de Neo Geo et effectuer des mouvements spéciaux, des charges de jauge de rage, des railleries et la capacité conservée de Real Bout à les voies de décalage – quelque chose que SNK n’a pas réussi à conserver dans son propre port portable – un jeu d’enfant. Le résultat final est un gameplay toujours fluide qui, tout comme les graphiques, capture avec précision le sensation des lancers, des barres obliques et des coups de poing enflammés de leurs équivalents d’arcade. C’est une action pick-up-and-play qui, à juste titre, donne toujours l’impression de frapper au-dessus du poids de l’humble Game Boy.

Lesquels recommanderions-nous parmi ceux que nous avons mentionnés? Eh bien, tous, vraiment – ils sont tous remarquablement fidèles aux incroyables jeux d’arcade dont ils sont issus à leur manière miniaturisée, et même si certains d’entre eux sont des exclusivités japonaises, une grande partie du menu et du texte de réglage est toujours en anglais, et le reste ne prendra que quelques coups du bouton «A» pour passer. Plus important encore, ils sont suffisamment différents pour valoir le coup d’œil, même si vous avez déjà épuisé depuis longtemps l’impressionnante gamme de titres d’arcade et de Neo Geo de la Switch. Ce sont des combattants portables de bonne qualité, que vous connaissiez la source ou non, faisant un usage fantastique d’un matériel limité et s’adaptant à la nature pick-up-and-play de la Game Boy comme un gant.