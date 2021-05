Fonctionnalité: Comment les studios Velan et la communauté façonnent Knockout City

Velan Studios n’est pas un nom familier, mais malgré cela, il a pu faire sensation. Sa première sortie était Mario Kart Live: Home Circuit, une exclusivité Switch, mais elle s’est également préparée au lancement de quelque chose de très différent: Knockout City. Publié par EA Originals, le jeu de dodgeball multijoueur est sur le point de sortir, et il a déjà suscité beaucoup d’enthousiasme de la part d’une communauté enthousiaste.

L’idée d’un jeu compétitif sur le lancer, l’attraper et l’esquiver est simple, mais ce n’est pas quelque chose qui a vraiment été fait auparavant. En fin de compte, le concept est arrivé au studio très tôt et il s’est lentement construit sur l’idée pendant quatre ans. «Knockout City a été l’un des premiers prototypes que nous avons réalisés, pour pouvoir dire:« Quels types d’expériences différentes pouvons-nous créer pour les jeux multijoueurs en ligne? », Déclare Guha Bala, l’un des frères fondateurs de Velan Studios. Il nous dit qu’ils voulaient éviter de faire quelque chose de trop similaire aux tireurs multijoueurs là-bas, et ils ont atterri sur l’idée de lancer et d’attraper une balle.

Après avoir expérimenté et découvert comment un jeu comme celui-là fonctionnerait, l’équipe a appris que c’était assez différent de la conception d’un jeu de tir moyen. Guha dit que le fait de pouvoir lancer et attraper un projectile change fondamentalement l’approche de la conception: « Essayez-vous de séparer les gens? À quoi ressemble la conception de la carte? À quoi ressemble l’interaction en équipe? Comment simplifiez-vous vraiment tout pour que ce soit le cas? les choses qui sont vraiment distinctives et qui font briller les mécanismes de jeu? Cela nous a pris du temps à comprendre », admet-il.

En fait, Velan Studios a assumé l’énorme tâche de créer un moteur propriétaire pour son titre unique de bagarre d’esquive. Guha dit que construire un moteur et le jeu simultanément, c’est comme « construire les pistes [and] le train pendant que vous conduisez en même temps « , ce qui semble être une circonstance très complexe à naviguer. Cependant, il affirme qu’un moteur personnalisé était nécessaire: » Pour faire fonctionner le jeu et travailler dans un cadre compétitif équitable à travers la géographie , latences Internet, sur toutes les plates-formes, nous avons dû emprunter cette voie. «Avoir votre propre technologie vous permet de créer quelque chose d’unique, et peut vous permettre de faire des choses que les moteurs existants ne peuvent pas.

Le frère et co-fondateur de Guha, Karthik Bala, parle de leurs efforts pour utiliser le netcode de restauration. La restauration est ce que certains jeux de combat utilisent pour s’assurer que les entrées des joueurs sont enregistrées et exécutées avec précision, mais elle est appliquée à Knockout City de manière intelligente: « Ce que nous devions faire était vraiment nouveau, c’était comment [rollback] être une solution à usage général, non spécifique à un mécanisme ou à un ensemble de contraintes? », explique Karthik.« Il a fallu travailler avec une conception de niveau arbitraire, et un certain nombre d’acteurs qui deviennent des objets physiques, etc.

Le résultat du travail acharné de l’équipe est un moteur hautement évolutif qui permet au jeu de fonctionner extrêmement bien quelle que soit la plate-forme. Cela signifie que la version PlayStation 4 est excellente, mais évolue bien sur PS5 via la rétrocompatibilité, prenant en charge 4K et 60 images par seconde sur le nouveau matériel.

Alors, qu’en est-il du jeu lui-même? Il s’agit essentiellement d’un ballon chasseur numérisé, mais il existe plusieurs façons de dépasser cette idée, avec toutes sortes de types de balles uniques, différents types de lancers que vous pouvez effectuer et la capacité de devenir une balle à utiliser par vos coéquipiers. Les frères Bala tiennent à souligner que Knockout City est un jeu multijoueur simple à jouer, mais qui offre beaucoup de profondeur à ceux qui le souhaitent. «Nous voulions créer un jeu en ligne compétitif qui soit tout aussi attrayant pour les nouveaux joueurs, les nouveaux joueurs qui ne jouent généralement pas à des jeux en ligne, mais qui ont également une crédibilité et une profondeur de compétences sérieuses pour les principaux joueurs compétitifs», déclare Karthik. Trouver le sweet spot qui plaît aux deux types de joueurs est « vraiment difficile à faire », mais Velan Studios semble confiant dans les résultats. « Là où nous avons atterri, il y avait un ensemble de règles de base et de mécanismes de jeu très intuitifs et faciles à jouer, mais le modèle de jeu émergent en équipe change la façon dont vous jouez au fil du temps », nous dit Karthik. Il parle des jeux d’esprit auxquels vous vous livrez avec vos adversaires et des stratégies émergentes que vous développez avec votre équipe au fur et à mesure que le match se déroule.

En effet, le plafond des compétences semble assez élevé; même le développeur est parfois surpris par la façon dont les gens jouent. En fin de compte, comme le dit Guha, la communauté jouera un rôle important dans l’exploration des tactiques avancées et de la façon dont le jeu change: « La phase finale de tout développement pour nous est de voir comment les gens y réagissent, comment les gens l’utilisent, puis le suivre. . «

Lorsque le jeu sortira le 21 mai, il sera livré avec un mode de base dans Team KO, mais cela sera renforcé par diverses autres listes de lecture qui entrent et sortent du jeu sur une base hebdomadaire. Karthik promet une « nouvelle playlist chaque semaine » après l’arrivée de la première saison, ce qui signifie qu’il y aura constamment de nouvelles façons de jouer en dehors des matchs par équipe standard. Un exemple est Party Team KO, qui fait de toutes les balles de la carte des variantes spéciales, comme la Cage Ball ou la Moon Ball, ce qui entraînera toutes sortes de chaos. Ensuite, il y a le Street Pass, un système de progression à 900 niveaux qui signifie que vous débloquerez toujours de nouveaux produits cosmétiques et goodies.

De plus, un système d’équipage vous permet de faire équipe avec jusqu’à 32 joueurs, mais ce n’est pas seulement un logo personnalisable. Karthik dit que, même si vous pouvez absolument tromper votre équipage avec un équipement unique, les contrats d’équipage vous donnent plus de raisons de jouer ensemble. «Ce sont des défis hebdomadaires que vous faites ensemble en tant qu’équipage, qui débloquent des récompenses exclusives», dit-il, le décrivant comme un «pass de combat social». Essentiellement, faire partie d’un équipage vous donne accès à des choses que vous n’auriez pas autrement, et vous pouvez atteindre des choses comme des véhicules d’équipage exclusifs en réalisant des objectifs synchrones ou asynchrones en équipe.

Quant à savoir où le jeu ira dans le futur, les frères Bala vont laisser le jeu et la communauté faire le pilotage. Il est bien sûr prévu de faire avancer les choses avec de nouvelles listes de lecture et des mises à jour saisonnières, mais l’équipe souhaite que sa base de joueurs influence la direction du projet. Par exemple, la communauté a demandé s’il y avait des plans pour des tournois de style eSport, mais Karthik dit que c’est aux joueurs. «En tant que développeur, nous ne pouvons pas décider si un jeu est un eSport – c’est la communauté qui prend cette décision», dit-il. « Nous voulons soutenir et encourager cela si la communauté le veut. C’est quelque chose qui doit évoluer de manière organique. »

Il nous semble certainement que Velan Studios a ses priorités directement pour Knockout City. Depuis que nous jouons à la bêta ouverte, nous pouvons dire que c’est une expérience vraiment amusante avec beaucoup de potentiel – tout ce dont elle a vraiment besoin, c’est d’un nombre sain de joueurs engagés pour la faire avancer. Si l’équipe est suffisamment flexible pour suivre ce que veut cette communauté, cela pourrait devenir un titre multijoueur étonnamment robuste.

Un grand merci à Guha et Karthik Bala d’avoir pris le temps de nous parler. Knockout City arrive sur PS4 le 21 mai et sera disponible dans le cadre d’EA Play. Il y aura également un essai gratuit limité pour tous les joueurs afin d’essayer le jeu avant de l’acheter.