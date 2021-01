Fonctionnalité: 6 énormes franchises de jeux vidéo manquantes sur Nintendo Switch

Sauf si vous vivez sur une île déserte depuis quatre ans (hé, chanceux – j’aurais aimé y rester maintenant, non?), il est difficile de rater comment Switch a ramené Nintendo au genre de succès grand public obtenu avec la console Wii il y a deux générations. La Wii U a peut-être bombardé commercialement (bien qu’elle disposait d’une bibliothèque de jeux assez spectaculaire), mais son successeur hybride a remis Nintendo au sommet, attirant les développeurs les plus talentueux et les plus grands noms de l’industrie pour mettre des jeux sur la console.

Cependant, il reste quelques franchises et studios de luminaires célèbres qui ne sont pas encore venus sur Switch. Non, nous ne parlons pas de ports de développeurs de PC ou de géants du jeu mobile apportant des ports improbables de leurs MOBA et clickers conquérants dans le monde; plutôt, les développeurs et les éditeurs avec une histoire de console riche – qui inclut les systèmes Nintendo – qui ne se sont pas présentés à la partie Switch pour une raison quelconque.

C’est un peu étrange quand on considère comment Nintendo a attiré toutes sortes de tiers à l’ère de la Wii et de la DS, même lorsqu’il s’agissait de créer des versions sur mesure et de moindre qualité de jeux tentpole. Switch suit le rythme des ventes de Wii au même moment de sa vie, mais il y a encore d’énormes retards. Nous parlons de titans du monde du jeu – certaines des franchises les plus rentables de l’histoire du médium.

Peut-être que les éditeurs se sont fait piquer par Wii U et ont raté le bateau cette fois. Peut-être qu’ils ne voient tout simplement pas l’avantage d’investir dans Switch alors qu’ils engrangent des milliards ailleurs. Peut-être ne croient-ils pas que les joueurs de Switch achètent les types de jeux qu’ils produisent …

Quelles que soient les raisons, nous avons sélectionné une demi-douzaine de franchises de renommée mondiale qui ne se trouvent pas sur la dernière console de Nintendo. Vous pouvez nous indiquer dans le sondage tout en bas ceux que vous aimeriez le plus voir sur Switch.

Metal Gear Solid

© Konami

Nous vous pardonnons de penser à Metal Gear principalement comme une série « Sony » grâce à l’influence de l’emblématique Metal Gear Solid lors de son lancement sur PlayStation en 1998. Cependant, la série furtive appartenant à Konami et dirigée par Hideo Kojima a figuré sur plusieurs plates-formes Nintendo au fil des ans, y compris la Game Boy Color, la 3DS et la Wii (si vous comptez les versions de la console virtuelle avec cela le dernier). Metal Gear Solid lui-même a été porté sur GameCube sous la forme de Les serpents jumeaux et le tout premier jeu de la série Metal Gear est arrivé sur la NES après ses débuts sur MSX2. La série principale a peut-être mis en place un camp ailleurs, mais les joueurs de Nintendo ont passé des moments splendides avec Snake, même s’ils ont raté certains des grands.

Nintendo

Alors, comment se fait-il que Snake ne soit pas encore sur Switch? Eh bien, n’oublions pas qu’il est un personnage jouable dans Super Smash Bros.Ultimate – il a même son propre amiibo!

Pourtant, la série Metal Gear est par ailleurs un curieux no-show sur Switch. Bien qu’il y ait eu un point d’interrogation sur l’orientation future de la série depuis que le créateur de la série Kojima et les propriétaires de propriété intellectuelle se sont séparés en 2015 (tout comme de nombreux membres clés de l’équipe qui sont partis travailler avec lui sur Death Stranding chez Kojima Productions), Konami a apparemment pris son temps pour décider de la meilleure façon de procéder avec la série sans son créateur et son personnel d’origine à bord.

À notre avis, cela semble être le moment idéal pour un port Switch ou deux entrées de séries plus anciennes, mais il n’y a pas de devinettes avec Konami. Pour chaque version rétro en or massif, ils sortent une dinde ou une machine à pachinko sous licence, il est donc difficile de dire ce qu’il y a sur les cartes.

Cependant, nous manquons de nous faufiler avec Snake. Il existe de nombreux autres jeux furtifs sur Switch, mais Metal Gear est toujours le meilleur en matière d’action d’espionnage tactique. Fais-nous un solide, Konami – tu nous as fait attendre assez longtemps, non?

Appel du devoir

© Activision

La série cinématographique de tir à la première personne d’Activision est apparue sur les consoles Nintendo sous une forme ou une autre depuis 2004 avec Call of Duty: la meilleure heure sur GameCube, qui est arrivé juste un an après le verrouillage et le chargement de la franchise Call of Duty. GameCube a également hébergé Grand rouge avant de voir les versions de Appel du devoir 3, Guerre moderne, Opérations secrètes et Guerre moderne 3 sur Wii. Ensuite, il y avait les nombreux ports et spin-off DS.

Alors que les ports Nintendo – fonctionnant souvent sur un matériel plus modeste par rapport aux plates-formes concurrentes – ne pourraient jamais être considérés comme les versions « premières », le fait qu’Activision ait pris en charge ces systèmes en dit long sur leur engagement envers le public de Nintendo et l’importance qu’il accordait aux plates-formes.

Alors pourquoi sont-ils devenus AWOL sur Switch, malgré en avoir mis non un mais deux ports sur Wii U sous la forme de Black Ops II et Des fantômes? Eh bien, se faire piquer par ces deux derniers grâce à la faible base d’installation de la Wii U pourrait être un facteur – vous avez l’impression qu’Activision pourrait utiliser le même type de prise de décision réactionnaire qui afflige EA ces jours-ci.

Peut-être que la vraie raison réside dans la façon dont des jeux comme Minecraft et Fortnite ont déplacé les données démographiques PlayStation et Xbox plus jeunes qu’elles ne l’étaient à l’époque de la Wii et de la DS. Là où Activision a peut-être déjà considéré les versions de Nintendo comme des investissements intéressants sur des plates-formes qui attiraient historiquement les jeunes joueurs – pour les accrocher à la franchise avant qu’ils ne passent à l’une des consoles les plus charnues et les plus « adultes » – ces jours-ci, le public a changé et ils peuvent gagner ces jeunes cœurs et esprits sans quitter les écosystèmes de Sony et de Microsoft. Tout le monde est gagnant.

Sauf les joueurs de Switch qui ne possèdent pas d’autre console. Cela a pris du temps, mais Switch a accumulé une bibliothèque de qualité de tireurs à la première personne au cours des quatre dernières années. En réalité, nous ne nous attendons pas à un port Switch de Warzone ou une version rétrogradée du prochain épisode, mais nous apprécierions quand même l’opportunité de nous enrôler à nouveau avec Captain Price.

Pilleur de tombe

© Square Enix

Qu’importe que Lara Croft ait fait ses débuts sur le Sega Saturn – tout comme Metal Gear, l’impact de Core Design Pilleur de tombe sur PlayStation en 1996, il a semblé que Lara appartenait à l’écurie de stars de Sony. Encore une fois, le fait est que les jeux Tomb Raider débarquent sur les consoles Nintendo depuis Pilleur de tombe sur la Game Boy Color en 2000, et il y avait même un portage Nintendo 64 en préparation jusqu’à ce que Sony signe un accord d’exclusivité et lie Lara à PlayStation jusqu’au tournant du millénaire.

Nous avons vu plusieurs jeux de la série à travers les époques GameCube / GBA et Wii / DS, bien que la Wii U n’ait reçu aucun Tomb Raider d’aucune sorte. La trilogie de jeux de Crystal Dynamic – Pilleur de tombe (2013), Rise of the Tomb Raider (2015) et Shadow of the Tomb Raider (2018) – tout allait et venait sur d’autres plates-formes, mais Crystal Dynamics ne voulait apparemment pas faire un travail sans enthousiasme avec l’intégration GamePad sur Wii U.

Verrons-nous jamais Lara Croft sur Switch? Eh bien, cette dernière trilogie de jeux a été publiée par Square Enix, et cette société peut être un peu partout parfois. Nous avons eu des gagnants comme Voyageur octopathe sur Switch, plus une série de Final Fantasy rééditions, il n’est donc pas impossible que Square puisse à nouveau se plonger dans son catalogue de publication.

Si nous avons le choix (si un tout nouveau jeu n’est pas sur la table), nous prendrons un package de trilogie Crystal Dynamics sur le modèle du Collection Borderlands ou la Collection BioShock, S’il vous plaît.

Les Sims

© EA

La série de simulations de vie publiée par EA qui est issue de Will Wright SimCity Jeux, Les Sims peut sembler tout léger et loufoque à l’extérieur, mais c’est un énorme, énorme traiter en termes de popularité et de profit. À partir de 2000, ils sont maintenant au numéro quatre, mais il y a une tonne métrique de spin-offs et de ports alternatifs et de versions attachés à cette adresse IP.

La série développée par Maxis est apparue (sous une forme ou une autre) sur GameCube, Wii, GBA, DS et 3DS … mais pas sur Switch. Les Sims 4 peut être trouvé sur PS4 et Xbox One … mais pas sur Switch.

Pourquoi demandes-tu? Eh bien, vous voyez que nous avons mentionné EA là-haut? C’est probablement la raison. En dépit d’être rapide avec la prise en charge de la Wii U (jeux comme Effet de masse 3 et l’excellent Besoin de vitesse: le plus recherché à l’esprit), il semble que les hauts dirigeants d’EA aient été pris au dépourvu avec Switch et qu’ils refusent obstinément de croire qu’il y aurait un retour sur investissement significatif. Nul doute qu’ils sauteront à bord de la prochaine console de Nintendo, qui se chargera ensuite, et tout le cycle stupide se répétera à nouveau.

Avec des jeux comme Burnout Paradise Remasterisé et Need for Speed: Hot Pursuit Remasterisé, nous avoir vu des efforts tardifs pour courtiser les joueurs de Switch (Apex Legends sera bientôt avec nous), mais il est difficile de susciter beaucoup d’enthousiasme pour une entreprise qui jette des bribes (trois « Legacy Editions » de FIFA dans une rangée) et s’attend à ce que vous soyez reconnaissant.

Maintenant, si nous pouvions jouer à un port solide de Les Sims 4 sur Switch, et peut-être nommer l’un de nos sims « Ernie Arts », et peut-être les enfermer dans une pièce sans toilettes, nous pourrait soyez prêt à pardonner et à oublier. La balle est dans votre camp, EA.

Grand Theft Auto

© Jeux Rockstar

Grand Theft Auto: Chinatown Wars sur DS était génial, et la Game Boy Color a reçu des ports à la fois du 2D original Grand Theft Auto et sa suite également en 2D, Grand Theft Auto 2; ce dernier, cependant, était la dernière fois qu’un GTA principal arrivait à une console Nintendo de quelque sorte que ce soit.

2004’s Avance automatique Grand Theft est la seule autre entrée de la franchise que les fans de Nintendo ont mise la main au fil des ans, ce qui est dommage car, que vous l’aimiez ou que vous la détestiez, GTA est l’une des franchises déterminantes du média. Nous aimerions le voir arriver à Switch sous une forme ou une autre – ne serait-ce qu’une collection HD de certaines des entrées les plus anciennes (un double pack de Cité du vice et San Andreas, par exemple, serait une proposition très chaude). Lorsque vous regardez quelque chose d’aussi évidemment évolutif que GTA V – un jeu qui a commencé sa vie sur PS3 et Xbox 360 et dont les versions pour PS5 et Xbox Series X devraient sortir d’ici la fin de l’année – il est décevant que Rockstar n’ait pas utilisé une infime fraction de ses vastes ressources pour assembler une version pour Les joueurs Nintendo. Il doit y avoir des dizaines de commutateurs éparpillés sur les bureaux du siège social de Rockstar! Quelqu’un, quelque part en interne, a dû jouer avec l’idée …

Malheureusement, le succès financier gargantuesque de GTA en ligne est probablement la raison pour laquelle Rockstar ne trouve pas l’enthousiasme pour amener GTA à Switch, quelle qu’en soit la forme. Nous avons toujours croisé les doigts sur le fait que la nostalgie de Nintendo pourrait prendre le dessus sur quelqu’un dans la chaîne alimentaire de Rockstar, cependant.

Ridge Racer

© Bandai Namco

Bien que ce ne soit pas la moitié de l’argent que certaines de ces autres franchises soient, le coureur d’arcade par excellence de Namco a une place spéciale dans nos cœurs et c’est la dernière série que nous voulons désespérément voir revenir d’une manière ou d’une autre, et de préférence sur une console Nintendo. La série a peut-être sauté les systèmes domestiques Nintendo après Ridge Racer 64 et spin-off R: Évolution de course sur le GameCube, mais nous avons également eu des entrées sur la DS et la 3DS.

On peut soutenir que Ridge Racer est encore un de ceux «Attends, n’est-ce pas une série PlayStation? jeux, mais nous ne voyons aucune raison pour laquelle Bandai Namco (les meilleurs amis de Nintendo ces jours-ci, rappelez-vous) n’a pas pu amener Reiko Nagase et sa flotte de voitures ultra-brillantes sur Switch et ajouter un soupçon de dérive et de présentation élégante de RR au garage grandissant de jeux de course de Switch. La dernière entrée à venir sur consoles était celle de 2012 Ridge Racer sans limite, donc la série doit un renouveau.

Il existe d’autres propriétés de jeux vidéo énormes que nous pourrions nommer qui ne sont pas non plus sur Switch, bien que l’absence de jeux comme Warcraft ou des MOBA incroyablement populaires comme League of Legends est moins visible car ils n’occupent pas traditionnellement l’espace de la console.

Faites-nous savoir ci-dessous lequel des éléments à retenir ci-dessus vous souhaitez voir sur Switch, et bien sûr tous les autres que vous souhaitez jouer en déplacement sur votre ordinateur de poche préféré.