Fonctionnalité: 10 jeux PS3, PSP, PS Vita que vous ne réalisez peut-être pas avec une sortie physique

Après l’annonce de la fermeture de ses anciens PlayStation Stores par Sony, nous avons jeté un coup d’œil aux jeux PS3 et PSP / Vita que vous ne voudrez pas manquer. Les joueurs peuvent continuer à télécharger à nouveau leurs bibliothèques existantes, mais pour acheter quelque chose de nouveau, les propriétaires de PS3 ont jusqu’au 2 juillet. En ce qui concerne les utilisateurs de PS Vita, vous avez un délai légèrement plus long, qui dure jusqu’au 27 août.

Maintenant, si vous avez vu nos listes précédentes, il pourrait y avoir des omissions notables qui vous ont fait remettre en question. « Comment pourriez-vous inclure Vandal Hearts et non Tokyo Jungle !?«Nous vous entendons pleurer, mais n’ayez pas peur. Ces titres n’ont pas été oubliés, mais une bonne sélection avait des sorties physiques relativement obscures, ce qui signifie qu’ils ne répondaient pas exactement à ces critères non plus.

Entre les compilations, les tirages limités, les éditions régionales obscures avec le soutien de l’anglais – ou les jeux qui sont simplement venus en Europe et non en Amérique du Nord – il existe plus de versions physiques que vous ne le pensez. Malheureusement, nous ne pouvons pas dire que tout cela est facile à acheter, donc le passage au numérique pourrait rester une solution plus pratique – mais si cela ne vous décourage pas, voici 10 jeux dont vous ne réalisez peut-être pas qu’ils ont des copies physiques.

Éditeur: Sony Interactive Entertainment / Développeur: Sony London Studio Date de sortie: 6 décembre 2007 ( Etats-Unis ) / 20 novembre 2007 ( Royaume-Uni / UE ) London Studio est mieux connu ces derniers temps pour Sang et vérité, mais entre le développement EyeToy et Chanteuse étoile entrées, Beats a eu une arrivée silencieuse sur PSP en 2007. En nous apportant un gameplay basé sur le rythme, les joueurs pouvaient importer leur propre musique pour jouer avec, et votre objectif était d’appuyer sur les boutons correspondants lorsque les notes glissaient sur leur point d’atterrissage, en attribuant des points pour un meilleur timing. Bien que Beats ait principalement volé sous le radar, il a reçu des critiques positives et a été inclus dans le Pack d’alimentation de la collection PlayStation Network sur un UMD physique, rejoindre couler et Filtre siphon: opérations de combat. Sur une note similaire, Sony a également publié un Pack de casse-tête sur PSP qui peut encore être trouvé à bas prix, et cela inclus Va! Puzzle, Lemmings, et Va! Sudoku.

Éditeur: Arts électroniques / Développeur: Jeux viscéraux Date de sortie: 25 janvier 2011 ( Etats-Unis ) / 26 janvier 2011 ( Royaume-Uni / UE ) Tout comme le Collection HD de Resident Evil Chronicles, vous vous souvenez peut-être de la célèbre série d'horreur de survie d'EA Espace mort a eu une spin-off de tireur sur rail à la fin des années 2000. Servant de préquelle au jeu original, Extraction a été lancée pour la première fois sur la Nintendo Wii avec de fortes critiques. Finalement, il a été porté sur PS3 en 2011, offrant un support PS Move et des graphismes améliorés. Comme beaucoup de jeux EA, Espace mort 2 avait plusieurs éditions de détail et notamment, l'édition collector PS3 inclus Extraction. Attention cependant, cela nécessite toujours de l'espace sur le disque dur pour être installé. Nous l'avons trouvé excellent, l'appelant «l'un des titres définitifs pour PlayStation Move», et vous pouvez toujours le trouver à un prix raisonnable. A défaut, il y a toujours la version Nintendo Wii en sauvegarde.

Éditeur: Sony Computer Entertainment / Développeur: Équipe 17 Date de sortie: 7 décembre 2006 ( Etats-Unis ) / 23 mars 2007 ( Royaume-Uni / UE ) En ce qui concerne les titres les plus portés du jeu, Lemmings est facilement là-haut avec PERTE et Myst, et parallèlement à la version PSP, Team 17 et Sony ont également créé un remake de la PS3. Encore une fois, notre objectif était de guider ces lemmings anthropomorphisés à travers les obstacles, en les gardant hors de danger lorsque vous cherchiez la sortie. Initialement téléchargeable uniquement, ce remake PS3 faisait également partie de Sony Move Mind Benders compilation, et Lemmings était une inclusion unique. La version téléchargeable standard ne prend pas en charge PlayStation Move – ce qui n’est pas surprenant, étant donné que ces contrôleurs sont arrivés quatre ans plus tard – mais une mise à jour n’a jamais été publiée, ce qui en fait un bonus exclusif pour cette compilation.

Éditeur: 3909 / Développeur: 3909 Date de sortie: 12 décembre 2017 ( Etats-Unis ) / 12 décembre 2017 ( Royaume-Uni / UE ) Papers, Please existe depuis près de huit ans, mais les propriétaires de Vita ne l’ont reçu qu’en 2017. En tant qu’agent d’immigration pour Arstotzka, votre tâche est simple: assurez-vous que les personnes disposent des documents appropriés pour entrer, vérifier leurs informations d’identification et vos actions pourrait conduire à 20 fins possibles. Nous lui avons donné des notes élevées et Limited Run Games a publié une impression physique en juillet dernier. Malheureusement, Papers, Please décrit également un problème courant avec les éditeurs à impression limitée. Bien que ces efforts garantissent la préservation des petits jeux, il s’agit d’une épée à double tranchant étant donné que seulement 3000 exemplaires ont été réalisés, ce qui en fait un objet assez rare. Nous préférerions toujours une version physique limitée à aucune, mais si ces copies ne sont pas accessibles à la plupart, cela ne fait pas une énorme différence.

Éditeur: Sony Computer Entertainment / Développeur: Japon Studio Date de sortie: 1er octobre 2013 ( Etats-Unis ) / 2 octobre 2013 ( Royaume-Uni / UE ) Japan Studio a créé des titres uniques à travers les générations. Bien que mieux connu pour Évasion de singe, Patapon, et LocoRoco à cette époque, il avait plusieurs autres joyaux PS3, y compris la pluie atmosphérique. Aux commandes d’un garçon invisible, nous nous sommes associés à une fille invisible pour échapper à un monstre invisible, qui ne devient visible que lorsqu’il pleut. Fournissant des puzzles intelligents, nous avons donné Rain 8/10, mais il n’a jamais reçu de version physique occidentale. Cependant, à Hong Kong et à Taiwan, cette édition – renommée Lost in the Rain – avait un support en anglais inclus. Malheureusement, c’est devenu une rareté, donc même si cette option existe, nous ne pouvons pas l’appeler une alternative pratique. Sinon, des copies japonaises peuvent être trouvées pour un meilleur prix.

Éditeur: Sony Computer Entertainment / Développeur: Jeux Queasy Date de sortie: 7 août 2012 ( Etats-Unis ) / 15 août 2012 ( Royaume-Uni / UE ) L'objectif principal de Santa Monica Studio reste avec Dieu de la guerre, mais il a co-développé des jeux intéressants au fil des ans. En 2012, Sound Shapes était l'un d'entre eux, travaillant avec Queasy Games pour un jeu de plateforme musical. Sorti sur PS3 et Vita en 2012, un portage PS4 a suivi un an plus tard. La version PS3 est arrivée chez Sony Le meilleur du PlayStation Network Vol. 1 disque de compilation – et avant que vous ne demandiez, un volume 2 n'est jamais apparu – et bien que nous ne l'ayons pas revu à l'époque, nous avons donné au port PS4 un impressionnant 8/10. Il convient de noter que les aspects en ligne ont été fermés en 2018, mais vous y trouverez toujours une expérience parfaitement agréable.

Éditeur: Gaijinworks / Développeur: Felistella Date de sortie: 15 déc.2015 ( Etats-Unis ) Summon Night existe depuis plus de deux décennies maintenant. Publié par Bandai Namco, ces RPG tactiques sont récemment apparus avec Summon Night 6: Frontières perdues sur PS4 et Vita en 2017, mais son prédécesseur sur PSP Summon Night 5 a été la première entrée à recevoir une version occidentale. Situé au sein de Savorle, notre travail était de protéger la paix de la ville, en nous déplaçant dans un cadre plus contemporain que les entrées précédentes. Travaillant avec un budget de localisation limité, Gaijinworks l’a amené en Amérique du Nord en 2015, mais malgré l’anticipation de faibles ventes, ils ont quand même fourni une version UMD. De toute évidence, cela est devenu une entreprise réussie et nous l’avons décerné 7/10. Suite à cela, Gaijinworks a également géré Lost Borders, et cela avait également une édition physique.

Éditeur: Sony Computer Entertainment / Développeur: Studio SCE Japon Date de sortie: 25 sept. 2012 ( Etats-Unis ) / 26 sept. 2012 ( Royaume-Uni / UE ) Tokyo Jungle est l’un de ces jeux originaux qui n’auraient probablement pas vu une sortie occidentale, sans la montée en puissance des vitrines numériques. L’humanité étant éteinte, les animaux errent librement dans les rues de Tokyo et nous avons joué en tant qu’espèces différentes. En proposant une campagne d’histoire avec des missions autonomes et un mode de survie, vous construiriez une meute d’animaux tout au long de ce combat primitif. Nous avons adoré Tokyo Jungle en 2012, en disant que «ça ne manque pas de mordant» et en lui donnant 9/10. Comme Sound Shapes, cela est également arrivé dans le cadre de Sony Le meilleur du PlayStation Network Vol. 1 compilation, qui comprend également Grosse princesse et Quand les Vikings attaquent. Malheureusement, c’est un ensemble assez coûteux à localiser ces jours-ci, mais il existe toujours une version physique japonaise que vous pouvez acquérir.

Éditeur: Sony Computer Entertainment / Développeur: Jeux supermassifs Date de sortie: 15 sept. 2010 ( Etats-Unis ) / 15 sept. 2010 ( Royaume-Uni / UE ) Alors que les commandes de mouvement ont décollé à la fin des années 2000 entre la Wii et la Xbox Kinect, Sony est entré dans la mêlée avec PlayStation Move en 2010, et Tumble est venu comme titre de lancement. Les joueurs utiliseraient un jeu de puzzle basé sur la physique pour construire des structures à partir de pièces apparemment incompatibles pour marquer des points, ainsi que d'autres défis. Nous pensions que Tumble avait une grande valeur, l'appelant un casse-tête qui «réussit à équilibrer défi et innovation, exigeant constamment que les utilisateurs interagissent avec le jeu de nouvelles manières», ce qui lui donne 8/10. Comme Lemmings, il faisait partie de Sony Move Mind Benders ensemble de compilation – Échochrome II était le troisième jeu – et bien qu'une édition PSVR ait suivi en 2016, cela reste uniquement numérique.