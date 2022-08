Follow Her, le phénomène de viralisation est le monstre de notre temps

Macabre 2022

Réalisé par Sylvia Caminer, ce film américain a été projeté à la XXIe édition de Macabro, le Festival international du film d’horreur au CDMX.

Follow Her, de Sylvia Caminer, dans Macabro XXI (Photo : Follow Her)

L’appréciation et l’animosité envers les influenceurs et les youtubers ont eu un contraste pertinent avec les plaintes contre ceux qui sont appelés créateurs de contenu. De graves accusations placent ces personnages sous les projecteurs de l’attention sociale pour avoir violé la vie privée et la dignité de ces personnes victimes de leurs moqueries, ridicules et divertissements douteux. Des indices d’abus sexuels aux résolutions judiciaires pour pédopornographie, les nouvelles célébrités de notre temps sont ciblées pour leur façon d’interpréter la communication au prix d’une ignorance de l’éthique.

Ajouter plus de followers, obtenir plus de likes et se positionner dans un haut rang de renommée pour rivaliser les uns avec les autres les amène à commettre des atrocités sans la moindre conscience des dommages qu’ils peuvent causer à des tiers. Leurs fans les applaudissent, mais il y a un autre gros de la population qui attend leur chute. Et quand l’un ou l’un d’entre eux tombe, le sentiment collectif de leurs détracteurs est un motif de joie. Les applaudissements sont donc inversés.

Que se passe-t-il lorsque l’influenceur ou le youtubeur est victime pour que son malheur soit exhibé ? Est-il plausible de le voir converti au divertissement d’une société qui lui souhaite une tragédie en compensation des affectations causées aux autres ? ça va Suis-la, un thriller qui frôle les ambiances slasher pour poser intelligemment cette possibilité qui nous amène à réfléchir sur où nous en sommes face à l’un des monstres les plus redoutables de notre époque, le phénomène de viralisation.

Jess Peters (Dani Barker) est une star du streaming intermédiaire qui enregistre secrètement les interactions qu’elle a avec des clients qui l’embauchent pour des emplois excentriques. comme faire semblant d’être une dominatrice sadomasochiste ou se comporter comme une femme coquine qui se laisse chatouiller alors qu’elle est attachée à un lit. Le matériel visuel qu’il collecte est édité et téléchargé sur ses plateformes dans le but d’avoir du succès sur Internet. L’un de ses objectifs est de monétiser en grande quantité pour subvenir à ses besoins.

En raison de la précipitation à publier son contenu, il commet l’erreur de ne pas prêter attention au fait qu’il révèle l’identité d’un de ses clients dans l’une des vidéos. Ce détail pèse sur son prochain travail : aider le scénariste Tom Brady (Luke Cook) à finir d’écrire la fin du scénario sur lequel il travaille. Jess accepte sans savoir que c’est une ruse pour lui donner une soupe de son propre chocolat.

Sagement, la réalisatrice Sylvia Caminer structure la vengeance contre Jess à l’intérieur d’une cabane où il n’y a pas d’échappatoire. Cet espace fermé et dangereux peut être la traduction de ce que signifie le cyberespace pour les créateurs de contenu et les consommateurs dont le plaisir est la dégradation des autres. A chaque fois qu’ils se connectent à un ordinateur ou à un mobile, ils s’enferment dans un univers dont il n’y a pas d’issue. Au contraire, la demande de productions qui les maintiennent captifs augmente. Ils sont absorbés comme bourreaux et témoins d’un monde qui ne pense pas à l’autre mais à sa propre satisfaction promptement. Être emprisonné dans ce système peut conduire à des résolutions terrifiantes, ou n’est-ce pas la terreur même de se laisser piéger par le monstre de la viralisation en pleine conscience de sa voracité ? L’idée que votre vie privée cesse de vous appartenir ou que vous deveniez propriétaire de dignités pour un simple moment de loisir ne vous terrifie pas ? Le dilemme que lance le réalisateur avec la dernière scène du film est de la ramener à la maison, d’y réfléchir, d’en discuter.

Caminer s’appuie sur les performances de Barker et Cook, qui trouvent un équilibre pour faire comprendre qu’il s’agit d’un jeu du chat et de la souris. Pour désarçonner sa victime, ainsi que le spectateur -qui finit par devenir une métaphore du consommateur de malheur pour se satisfaire- Cook recourt à une nuance d’interprétation proche de celle de Jim Carrey, c’est-à-dire le ton exagéré des gestes humoristiques. Puisqu’il s’agit d’une situation qui met le public entre le marteau et l’enclume par rapport à ce que subit Jess, on ne sait pas si ça plaît à Tom ou pas. Voici un piège bienveillant du réalisateur pour embrouiller les gens avant le dénouement.

La photographie de Luke Geissbuhler réaffirme ces intentions avec un appareil photo qui place Jess principalement à l’intérieur, comprenez-vous dans votre monde fermé en tant que star d’Internet. Mais lorsqu’il la suit à l’extérieur (spécifiquement dans la forêt qui entoure la cabane) il lui fait craindre qu’il lui arrive quelque chose de mal, jouant ainsi avec l’émotion pour ne pas savoir de quel côté de la balance s’appuyer.

La peur est-elle dans ce qu’ils vous font ou dans ce que vous faites ? La réponse est probablement à un clic des vidéos partagées par l’influenceur ou le youtubeur que vous aimez, ou celui que vous n’aimez pas. Cela s’applique également à certains médias qui se nourrissent de la violence qui nous afflige ou que nous perpétrons.

