Folie en forme de van. Audi RS 6 Avant avec 1001 ch

Pour tous ceux qui pensent aux 600 ch Audi RS 6 Avant sont une valeur absurde pour une fourgonnette familiale, MTM montre à quel point ce terme peut être relatif. C’est la seule façon de justifier les fous 1001 ch de puissance et (limité!) 1250 Nm de couple de votre RS 6 Avant «Stage 4» – étrangement… des chiffres familiers.

Ce sont exactement les mêmes nombres de puissance et de couple que la Bugatti Veyron lors de sa sortie en 2005! Seulement ici, ils sont obtenus avec la moitié de la cylindrée, la moitié des cylindres et la moitié … des turbocompresseurs, et n’apparaissent pas dans une voiture hyper-sportive, mais dans une camionnette (transformée) capable de prendre toute la famille, le chien et la perruche.

C’est absurde… monstre de performances, non seulement en raison des chiffres annoncés par MTM – 2,8s de 0-100 km / h et 8,2s à 200 km / h -, mais aussi dans les chiffres que l’on peut voir dans les mesures GPS de la vidéo publiée par Canal AutoTopNL, qui a eu l’opportunité «d’étirer» les 1001 ch de cette diabolique RS 6 Avant à autoroute.

Si l’on ne pouvait choisir qu’un seul véhicule pour s’échapper aussi vite que cette année 2020, cette RS 6 Avant modifiée par MTM serait une candidate sérieuse.