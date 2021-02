Folie de Mars! La Chine et les Émirats arabes unis atteindront la planète rouge cette semaine avant l’atterrissage épique d’un rover de la NASA

Des missions sur Mars en provenance de Chine et des Émirats arabes unis arrivent en orbite autour de la planète rouge cette semaine, suivies de l’atterrissage du rover Mars Perseverance de la NASA la semaine prochaine.

L’orbiteur Hope des Emirats Arabes Unis devrait arriver mardi sur la planète rouge, la mission chinoise Tianwen-1 suivra moins d’un jour plus tard. Voici à quoi s’attendre et comment regarder ou suivre en direct.

La mission Emirates Mars, également connue sous le nom de Hope, est la première mission interplanétaire de l’État du Golfe. Lancé en juillet 2020, l’orbiteur Hope est le premier des trois engins spatiaux actuellement à destination de Mars après des voyages de plus de 250 millions de miles (400 millions de kilomètres).

L’action débutera le mardi 9 février à 10h30 HNE (15h30 GMT, 19h30 heure locale au siège de l’Agence spatiale des EAU à Abu Dhabi). À ce moment-là, Hope brûlera ses moteurs pendant 27 minutes pour réduire sa vitesse de plus de 75 000 mi / h (121 000 km / h) à environ 11 200 mi / h (18 000 km / h), assez lentement pour que Mars puisse capturer par gravitation Hope.

L’Agence spatiale des Émirats arabes unis propose une diffusion Web pour une couverture en direct de l’événement historique. Un tracker en direct donne également des informations et un aperçu de la perspective pour le voyage de plus de 200 jours vers la planète rouge.

Les enjeux seront élevés pour la mission de 200 millions de dollars. Si la manœuvre ne se déroule pas comme prévu, le vaisseau spatial pourrait ne pas entrer en orbite. La mission Mars 4 de l’Union soviétique de 1973 n’a pas réussi à entrer en orbite en raison de problèmes de moteur et s’est poursuivie au-delà de la planète, tandis que la mission Mars Climate Orbiter de la NASA en 1999 a brûlé dans l’atmosphère après s’être rapprochée trop de Mars lors de sa tentative d’insertion en orbite.

Représentation d’artiste de l’orbiteur Hope Mars des EAU. (Crédit d’image: MBRSC)

Malgré les dangers, il y a de l’enthousiasme et de l’optimisme parmi ceux qui sont derrière la mission et une compréhension de l’événement exceptionnel auquel Hope participe.

« Pour la première fois, trois vaisseaux spatiaux de trois pays différents arrivent sur Mars à quelques jours d’intervalle et cela, pour moi, est remarquable », a déclaré Sarah Al Amiri, présidente de l’Agence spatiale des EAU, lors d’un événement virtuel organisé en février. 1 par le US-UAE Business Council, une organisation à but non lucratif basée à Washington.

S’il entre en orbite avec succès, Hope commencera des observations scientifiques pour fournir de nouvelles informations sur l’atmosphère et le temps martiens.

L’orbiteur et le rover chinois Tianwen-1 suivent Hope, qui feront leur propre tentative d’insertion en orbite moins d’un jour plus tard.

Il s’agit de la première mission interplanétaire indépendante de la Chine et représente un grand pas en avant dans les ambitions et les capacités du pays. La tentative d’insertion en orbite de Tianwen-1 depuis la maison sera cependant plus difficile.

La Chine a fourni de nombreuses mises à jour sur l’avancement et le statut de la mission et, vendredi 5 février, a publié une image impressionnante de Mars à 1,36 million de miles (2,2 millions de km).

Cependant, la Chine ne publie généralement pas à l’avance les échéanciers des principales missions. Les autorités spatiales du pays n’offrent aucun suivi en direct et, comme pour les précédentes missions majeures de la Chine, une webdiffusion ne sera disponible que quelques heures avant l’événement ou, plus probablement, pas du tout. La chaîne YouTube CGTN est une possibilité dans le cas où une webdiffusion est offerte, tout comme le compte CCTV en langue chinoise sur Sina Weibo.

Malgré cela, nous avons une bonne idée du moment où le vaisseau spatial doit faire sa propre tentative d’insertion sur l’orbite de Mars.

En captant les signaux envoyés entre Tianwen-1 et les stations terrestres chinoises, les opérateurs de radio amateur sont en mesure de déterminer des informations sur la vitesse et la position de l’engin spatial et de calculer l’heure d’arrivée sur Mars.

Daniel Estévez, un opérateur radio amateur qui suit les engins spatiaux avec d’autres passionnés, calcule que l’insertion de l’orbite de Mars vers 7 h HNE (12 h 00 GMT, 20 h 00 heure de Pékin), ce qui signifie que le freinage de Tianwen-1 commencera jusqu’à une demi-heure avant cela. Tout comme l’orbiteur Hope, Tianwen-1 aura besoin d’une longue combustion de ses moteurs principaux pour ralentir suffisamment le vaisseau spatial pour lui permettre d’être capturé par la gravité de Mars. Les principaux moteurs ont été testés par des manœuvres plus petites sur le chemin de Mars.

La sonde chinoise Tianwen-1 sur Mars est vue par une minuscule caméra éjectée du vaisseau spatial sur une photo prise à 15 millions de kilomètres de la Terre. (Crédit d’image: CNSA)

Une mise à jour devrait suivre rapidement de la part de l’Administration spatiale nationale chinoise et des médias chinois après la manœuvre si le vaisseau spatial entre en orbite avec succès.

On s’attend à ce que Tianwen-1 entre dans une orbite très elliptique – une orbite allongée et de forme ovale plutôt que circulaire – qui verra le vaisseau spatial approcher aussi près que quelques centaines de miles de Mars à environ 112000 miles (180000 km ) un moyen.

L’orbiteur modifiera son orbite au fil du temps, réduisant sa distance la plus éloignée de Mars lors de phases d’observation et d’orbite scientifiques séparées.

Le vaisseau spatial se préparera également à la tentative d’atterrissage du rover de la mission, qui devrait actuellement suivre en mai.

Avant cela, le rover Perseverance de la NASA devrait arriver sur Mars pour sa tentative d’atterrissage le 18 février.

