Focus Home Interactive, l’éditeur de A Plague Tale, est désormais Focus Entertainment

Focus Home Interactive, l’éditeur d’une variété de titres PlayStation de premier plan, dont A Plague Tale : Innocence et SnowRunner, est désormais Focus Entertainment. Le changement de marque renforce une série d’acquisitions de la société, qui l’ont vue attraper Deck 13 Interactive et DotEmu.

« Désormais, la marque Focus Entertainment couvre toutes les activités de Focus, le terme Entertainment étant représentatif de la volonté de diversifier ses jeux, produits, services et sources de revenus », indique un communiqué. « Entertainment souligne également l’ambition d’offrir aux joueurs du monde entier des expériences uniques, soutenues par une politique éditoriale qui se démarque grâce à des concepts innovants, un gameplay inventif et des univers originaux qui transcendent les frontières du jeu vidéo.

La société française a été créée en 1996 et a travaillé avec une multitude de studios différents au cours des 25 dernières années, notamment Giants Software sur Farming Simulator. Cependant, des partenaires de longue date comme Cyanide ont été acquis par des rivaux tels que Nacon, il n’est donc pas surprenant de voir Focus Entertainment devenir un peu plus agressif ces dernières années et commencer à établir son propre réseau de développeurs subsidiaires.