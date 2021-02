Foals travaille déjà sur un nouvel album studio, selon Yannis Philippakis | 45S

Après une fabuleuse année 2019 au cours de laquelle ils ont sorti deux albums (‘Everything Not Saved Will Be Lost – Part 1’ et ‘Everything Not Saved Will Be Lost – Part 2’), Les poulains sont prêts à retourner en studio et à créer une nouvelle musique. Cela a été confirmé par son chanteur, Yannis Philippakis, dans une récente interview pour NME, après avoir publié sa session de vidéosurveillance.

Philippakis a déclaré: «Le groupe travaille définitivement sur du nouveau matériel. Je ne dirais pas que le four a encore atteint la bonne température, mais les ingrédients sont collectés dans la cuisine. Nous allons commencer à faire un disque cette année, mais je ne sais pas quand il sera prêt. Nous allons commencer à mettre nos têtes ensemble et il y a de nombreux départs passionnants et prometteurs.

Alors que des sessions enregistrées de ses deux derniers albums il a dit: « C’est une tradition de plusieurs années de retravailler les chansons de manière simplifiée, un peu plus électronique et basse fidélité en utilisant de vieilles boîtes à rythmes et des cassettes. »

Il a terminé en disant: «Je ne sais pas où nous rapportons le prochain album, mais cela pourrait nous permettre de créer un album plus simple et plus texturé». Sans aucun doute, Foals est devenu l’un des groupes les plus importants aujourd’hui en raison de leur énorme croissance en popularité et en qualité, et c’est qu’après leurs deux derniers albums, l’attente de ce que les Anglais peuvent faire semble toujours ne pas toucher le plafond. .

En attendant de nouveaux détails sur ce que sera le nouvel album Foals, ci-dessous, vous pouvez écouter «Sunday», l’une des chansons qu’ils ont jouées pour leurs sessions de vidéosurveillance.